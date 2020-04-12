Что ждет кафе и рестораны в Литве после карантина - комментарий специалиста

В Литве с введением карантина были закрыты кафе и рестораны, которые не готовят пищу на вынос. Сфера общепита несет огромные убытки. Доходы резко сократились, у некоторых их не осталось вообще. Нет никаких сомнений в том, что карантин значительно скажется на секторе общепита, а переживут этот период только те, кто лучше всего подготовился к этому, сказал партнер компании Solid Real Advisors Домас Ягминас.

Уже перед карантином было видно, что рынок общепита в Вильнюсе практически заполнен: конкуренция была большой, у ресторанов не было особой прибыли. По словам Ягминаса, эти вызовы были заметны и на рынке недвижимости – трудно было найти помещение для нового проекта.

"Те, у кого проблемы были и до карантина, сейчас могут и прекратить свое существование, а у других – будет работа", – сказал эксперт.

По его словам, до сих пор большая часть кафе и ресторанов в Литве существовала на оборотные средства, а до конца года накапливали 5-15% средств. Такой внезапный кризис не дал времени на подготовку. Поэтому сейчас рестораны закрываются, увольняют персонал, расторгают соглашения об аренде и не думают о расширении.

"Это один из секторов, в котором не было ни возможности, ни привычки откладывать средства на будущее. Сейчас они вынуждены выживать. Те, у кого до карантина были наработки, кто жил не только за счет оборотных средств, они и сейчас зарабатывают на несколько месяцев – за счет акционеров, инвесторов или кредитов - они удержатся", – прогнозирует Ягминас.

С началом кризиса все кафе и рестораны обратились к арендодателям с просьбой снизить плану за аренду или отложить ее выплату.

"Сегодня уже известны действия крупных игроков на рынке. Например, в Вильнюсе ТЦ – Akropolis, Panorama, Ozas – во время карантина значительно снизят стоимость аренды, в некоторых случаях до 100%. Maxima снизит плату наполовину, а оставшуюся часть позволит выплатить позже", – сказал Ягминас.

Он предполагает, что и менее крупные арендодатели учтут ситуацию и снизят плату за аренду.

Крупные сети ресторанов сейчас прогнозируют, что до конца года будут работать на 50-60% былой мощности. Быстрее всего восстановится сегмент, предлагающий обеды дня, за ним – бары и клубы, которые намерены работать в этом году на 30-40% мощности. Вероятно, больше всего пострадают кафе в Старом городе – из-за того, что остановился туристический сектор. Неизбежно там будут самые большие скидки на аренду, появится больше свободных помещений.

Лучше ситуация может быть будет в Каунасе, который во время карантина пережил некоторый ренессанс. "Большая часть ресторанов в Каунасе сконцентрирована в двух торговых центрах и на нескольких улицах Старого города. Торговые центры, наверняка, будут солидарны с арендаторами и будут пытаться из сохранить. В Старом городе, возможно, произойдет естественный отбор, но не думаю, что там будут банкротства и пустые улицы", – считает Ягминас.

Однако он заметил, что не будет тех, кто будет в выигрыше в связи со сложившейся ситуацией. В краткосрочной перспективе проиграют все - и государство, и арендодатели, и арендаторы.