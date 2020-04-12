Рейтинги руководства Литвы увеличились, однако социолог считает, что это ненадолго

Жители живут в условиях карантина уже месяц и будут жить так как минимум до 27 апреля. Опросы показывают не только рост беспокойства среди жителей, но и рост доверия к власти, которая борется с кризисом. Однако политикам не стоит почивать на лаврах, все в скором времени может измениться, сказала Delfi глава социологической компании Baltijos tyrimai социолог Раса Алишаускене.

Опрос показывает рост доверия жителей к министрам, принимающим решения перед лицом кризиса. Компания Spinter tyrimai по заказу Delfi провела опрос, который показал, что жители понимают, что принятые ограничения необходимы, а у властей есть поддержка. Но будет ли так и в будущем?

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Алишаускене сказала, что сложно сказать, когда жителям надоест находиться в условиях карантина.

"Все зависит от общей ситуации, от действий. Если будут хорошо управлять ситуацией - хорошо, если нет – плохо. Все зависит не столько от времени, сколько от успеха действий", – сказала Delfi Алишаускене, заметив, что пока люди считают действия руководства успешными.

На вопрос, откуда такое доверие, она пояснила - чаще всего жители слышат премьер-министра и министра здравоохранения, а также еще нескольких министров, которые говорят конкретные вещи.

Социолог сказала, что ясной оценка деятельности властей будет только тогда, когда страна будет выходить из кризиса.

"Если будут управлять ситуацией и постепенно, как обещают, будем выходить из кризиса, снимут ограничения, если все будет проходить без особых переломов, тогда оценка будет ясна, тогда будет по оценке понятно, как правительство справилось, именно тогда оценка будет рациональной", – сказала она.

"Поскольку сейчас, спустя месяц, эта оценка более сбалансированная, а первые 2-3 недели - было состояние шока, поступало много новой информации", – сказала Алишаускене.

По ее словам, именно управление кризисом, вызванным коронавирусом, будет одним из существенных факторов на ближайших парламентских выборах.

Delfi напоминает, что глава страны Гитанас Науседа в четверг подписал декрет о том, что парламентские выборы состоятся 11 октября 2020 года.