Жители Литвы правила не выполняют: на данный момент в разные города не впустили больше 10 000 авто

В субботу полиция Клайпедского округа продолжала дежурство на своих постах, чтобы в города округа не приезжали жители других регионов. По традиции больше всего жителей хотели попасть в Клайпеду и Палангу.

Всего на 34 постах в субботу проверили 10 000 автомобилей, почти 1000 пришлось возвращаться восвояси (795 водителей, в их числе 14 велосипедистов).

Полиция также задержала двоих находившихся в розыске лиц - одного за долги искали коллекторы, другой скрывался от службы в армии.

В Палангу не впустили 66 автомобилей. Был задержан и один нетрезвый водитель - 0,59 промилле.

За последние сутки полиция получила 290 сообщений о нарушениях требования карантина, составлены 102 протокола.

В субботу в общей сложности в разные города Литвы не впустили 10 000 автомобилей, информировал BNS пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

"Поток машин вырос в субботу по всей Литве, в разных городах в общей сложности не пропустили 10 000 автомобилей", – сказал он.

Напомним, что сообщение между городами в стране ограничено с 20 ч. в пятницу и такой порядок будет действовать до 20 ч. 13 апреля.