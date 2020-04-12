В Каунас в течение суток не впустили 3500 автомобилей

В Каунас с пятничного по субботний вечер не впустили 3500 автомобилей, сообщает Каунасская полиция.

Еще больше 100 автомобилей не впустили в городки Йонавского, Кайшядорского и Кедайняйского района.

Чаще всего люди в свое оправдание говорили, что едут за покупками в большие магазины. Одна женщина ехала за лососем к празднику.

"Такое количество людей ехали за покупками, на автомойки и поменять резину в автосервисы. Кажется, привычки людей даже в карантин не меняются", – сказал журналистам начальник Каунасской полиции Эланас Яблонскас.

По его словам, в субботу потоки через 43 поста значительно увеличились, но серьезных инцидентов не было.

Некоторые люди, пытавшиеся проехать, возвращались к посту повторно.

По словам Яблонскаса, часть людей не меняет свои привычки и пытается купить все к празднику в Каунасе, часть, особенно молодежь, новостями не интересуется и даже ничего не знает о требованиях карантина.

Некоторые молодые люди пытались хитрить - например, один представился развозчиком пицц, но показать пиццы не мог.

На некоторых постах были остановлены и нетрезвые водители.

В субботу глава Департамента полиции Ренатас Пожела сказал, что система проверки на въездах в города действует гармонично, взыскания назначают только в исключительных случаях.

С пятницу в Литве вступило в силу распоряжение об обязательном ношении масок в общественных местах, а с пятничного вечера закрыты въезды в города.

За нарушение правил карантина в Литве действует система наказания - штрафы составляют 500-1000 евро, а юридическим лицам 1500-6000 евро. В первый раз назначают половину минимального штрафа.