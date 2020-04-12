Руководство Литвы поздравляет жителей с весенним праздником Пасхи

Руководство Литвы поздравляет жителей с Пасхой и желает им не поддаваться страхам, проявить терпение и чувство единства перед лицом испытаний, вызванных пандемией.

Президент Литвы Гитанас Науседа в воскресенье призвал жителей открыть окна и двери для весны, для возрождения человека и земли.

"Давайте вдохнем глоток свежего воздуха, улыбнемся друг другу. День великого возрождения побуждает людей задуматься о вечном и незыблемом. Смотрю в глаза каждому из Вас. Ведь любовь, уважение и вера всегда были источником жизнеспособности нашего народа. Мудрость, терпение и здоровый инстинкт самосохранения помог устоять перед авантюрами и опасностью перед лицом раздора. Сегодня эти качества нужны как никогда раньше", – сказал глава страны.

Самое неприятное сейчас, по словам Науседы, - это не коронавирус, а вирус страха и ненависти.

"Давайте прогоним его из наших домов. Давайте мечтать, о жизни после этих трудностей, давайте будем чувствительнее, благосклоннее, щедрее", – сказал президент.

Спикер Викторас Пранцкетис призвал сосредоточиться на новом времени.

"В этом году на Пасху мы встретимся в узком кругу, а близких будем поздравлять дистанционно. Надо знать – у любви нет границ, и что самое главное – это не видимо для глаза. Я верю, что когда проблемы заканчиваются, и Литва и мир снова объединятся, встретимся сильными и едиными. Сейчас важно поддержать друг друга и пожелать здоровью", – сказал Пранцкетис.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис в поздравлении подчеркнул важность сознательности в данный период.

"Только сознательность, понимание ответственности и важности гражданственности, делает нас сильными и делает нас молодым обществом. Я твердо верю, что именно солидарность, доверие о знание, что вместе мы преодолеем проблемы, идут с нами в дни Святой Пасхи", – сказал Сквернялис.

Чтобы уменьшить масштабы распространения коронавируса, на Пасху жителей призывают оставаться дома, в праздничные выходные ограничен въезд во все города.

Часть храмов призывает прихожан участвовать в праздничной службе дистанционно – ее транслируют в социальных сетях.