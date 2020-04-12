Новый очаг коронавируса в Литве: заболели 10 работников одного предприятия

ELTA ru.DELFI.lt

Foto: Sipa / Scanpix

Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене 12 апреля утром сказала в интервью на LRT, что в Вильнюсском районе, в Неменчине, обнаружен новый очаг коронавируса, заболели 10 человек.

Все заболевшие работали на швейном предприятии. Предприятие закрыто. По данным на утро 12 апреля, в Литве зарегистрированы 1053 случая болезни, из них в субботу - 27. От коронавируса скончались 23, выздоровели 97 человек.

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