Биохимик Матулис: опыта уже достаточно, чтобы сказать, как распространяется вирус и когда риск наибольший

Коронавирус является одной из самых больших проблем как для всего мира, так и для Литвы. Профессор Вильнюсского университета (ВУ), биохимик Даумантас Матулис, рассказал больше об этом вирусе в передаче "День на Delfi".

Ученый оценил меры защиты, защитные маски, ответил, как обращаться с продуктами, привезенными домой, и, по словам профессора, без маски находиться на публике просто безответственно, потому что вирусные частицы могут уноситься на расстоянии десятков метров.

Маски являются обязательными

В начале передачи ученый рассказал больше о масках. По его словам, нет никаких сомнений в том, что они необходимы и могут стать барьером, который будет препятствовать проникновению вируса в организм.

"Знаете, пока у нас нет серьезных исследований, мы не знаем очень точных эпидемиологических показателей, но у нас уже есть большой опыт наблюдения за опытом других стран, как они ведут себя, как распространяется вирус, когда и какой карантин был введен.

Можно однозначно сказать, что маски помогают, их действие многократно, даже простой шарф действительно помогает. Не существует метода, который действительно на 100 процентов гарантировал, что мы не заразимся, но любые барьеры, такие как щитки для лица, респираторы и маски, действительно помогают", - говорит ученый в передаче.

Ученый также ответил, от чего зависит распространение вируса.

"Заражение вирусом зависит от многих факторов - сколько вируса генерируется, сколько существует вирусных частиц. Если человек чихает и распространяет с этим аэрозолем распространяет большое количество вирусных частиц, то, по оценкам, примерно 5-10 ден после начала заражения концентрация этого вируса максимальна, он может распространиться еще больше. Эффект намного сильнее, и действительно можно получить высокую концентрацию. А в другом случае, возможно, человек увидел очень небольшое количество вируса, но его иммунная система защитила его, его иммунитет постепенно начинает восстанавливаться, хотя существует множество возможных вариантов, поэтому не хочется слишком много спекулировать", - уверяет профессор.

Частицы вируса могут распространяться на десятки метров

На вопрос о том, действительно ли чихание и кашель настолько опасны, профессор заверил его, что чихание похоже на пушку, частицы которой могут разлетаться на расстояние до десяти метров.

"Если человек носит маску, шарф, он уже создает огромное препятствие для выживания капель. Представьте себе, чихание похоже на пушку, капли вылетают на расстоянии трех метров, и, вероятно, даже в десяти метрах они все еще могут оставаться. Это зависит от различных обстоятельств, таких как ветер или как долго эти капли могут оседать. Мы можем представить, что даже в парке, если ветрено, эти капли могут разлетаться даже на десять метров", - говорит Д. Матулис.

Он также заверил, что частицы могут оставаться в окружающей среде даже в течение нескольких часов. "Конечно, есть вероятность вдыхать эти частицы в течение нескольких часов, но для нас всегда важно логически мыслить - летать на самолете опасно, ехать на автомобиле также опасно, выходить на улицу опасно, тогда мы думаем, что на практике, если существует определенный уровень опасности, мы беремся за необходимые средства защиты. Нам не нужно выходить на улицу в скафандре, нам просто нужно создать некоторые барьеры, таким образом мы уменьшаем вероятность распространения вируса, и уже видим огромное влияние в эпидемиологии".

Менять маски каждые 3 дня

Говоря о масках, профессор подчеркнул, что лучше всего иметь хотя бы несколько и менять их.

"Лучше всего, чтобы мы могли менять маски каждый день, а затем представим, что с обратной стороны могут быть капельки, мы складываем маску и выбрасываем ее, не касаясь обратной стороны, но, очевидно, масок не будет хватать. Лучше всего иметь несколько и менять их", - объяснил ученый.

"Примерно через 3 дня на масках не должно остаться живых вирусных частиц, которые могли бы вызывать заражение", - сказал ученый.

Что делать с купленными покупками?

По словам профессора, очень важно, чтобы мы вытерли и продезинфицировали предметы, привезенные из магазина, или оставили их на месте как минимум на один день. Тогда, по словам собеседника, вирус должен исчезнуть.

"Я бы упомянул следующие правила: давайте представим, что хуже всего то, что кто-то зараженный своими грязными руками дотронулся до пакетов, и через пять минут вы взяли их и понесли домой. Можно заразиться вирусом, если вскоре после этого этот вирус попадет в рот, в глаза или в нос. Этого следует избегать. Если у вас есть маска, она будет блокировать ваши непроизвольные движения. Она их заблокирует, и тогда вы заметите", - говорит Д. Матулис.