Карантин неважен: тысячи литовцев пытаются въехать в другие города

Чтобы контролировать распространение коронавируса в Литве, передвижение граждан между муниципалитетами было ограничено с вечера пятницы. Установлено около 300 контрольно-пропускных пунктов по всей стране, где полиция проверяет въезжающих в города и поселки. Один из пунктов сегодня посетили представители полиции и прокомментировал ход проверки населения.

В субботу днем Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела посетил пропускной пост на дороге Паневежис-Вильнюс, где вместе с начальником Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Саулюсом Гагасом прокомментировал ход проверок в городах и поселках страны.

Генеральный комиссар полиции Р. Пожела убежден, что эта мера необходима, так как передвижение людей в стране значительно ограничено. Тысячи автомобилей уже были проверены.

"Мы насчитываем сотни людей, которых пришлось развернуть. Особых конфликтных ситуаций не было. У жителей достаточно понимающее отношение к запретам. Со вчерашнего дня было оформлено более 120 протоколов. "Протоколы оформляются, когда другие меры не работают", - заверяет он.

По его словам, около 7 тысяч жителей пытались въехать в Вильнюс, 200 из которых полиция не впустила.

Люди не следовали требованиям не покидать свой муниципалитет и не отвечали критериям, в соответствии с которыми их приходилось разворачивать, комментирует Р. Пожела. Однако конфликтных ситуаций не было.

"Один велосипедист из Аникщяй ехал в Укмерге, и, к сожалению, его пришлось развернуть", - говорит он.

Полиция просит следовать правилам карантина, оставаться дома и воздерживаться от ненужных поездок.

В Литве с пятничного вечера ограничены въезды в города и небольшие населенные пункты. Цель ограничений - замедление распространения коронавируса. В Каждом городе полиция установила от нескольких до нескольких десятков постов. Дежурство продлится до вечера понедельника.