Мачюлис сравнил, как страны борются с коронавирусом: Литва идет кратчайшим путем - все запрещает

По словам главного экономиста Swedbank Нериюса Мачюлиса, во многих странах Европейского союза, в том числе и тех, в которых число заразившихся на миллион жителей в десять раз больше, чем в Литве, уже разработан конкретный план смягчения и завершения карантина в ближайшие несколько недель. Экономист поделился с Delfi практикой других стран по смягчению карантина. По его словам, Литва могла бы пойти по аналогичному пути.

Н. Мачюлис отмечает, что другие страны, используя ряд мер, таких как информирование, так и более активное тестирование и мобильные приложения, нашли более эффективный и относительно менее вредный метод профилактики коронавируса, чем карантин.

Страны ориентируются на южнокорейскую модель

По словам экономиста, одним из путей, которые страны рассматривают в качестве альтернативы строгим карантинным мерам, является южнокорейская модель, не закрываются точки торговли, предприятия общественного питания, школы и детские сады, буквально всему позволяется работать в обычном режиме.

"Конечно, остается просьба поддерживать социальную дистанцию, посещая магазины прикрывать нос, рот, носить маску или респиратор и применять ряд других мер безопасности для уменьшения количества контактов, особенно в местах большого скопления людей. Тем не менее, нет запретов на осуществление деятельности. В то же время правительство активно проводит широкомасштабное тестирование для выявления любых новых потенциальных вспышек вируса", - говорит Н. Мачюлис.

Кроме того, в рамках этой модели правительство использует мобильное приложение, которое собирает данные о том, с кем человек контактировал в последние несколько недель. Если окажется, что кто-то заражен коронавирусом, приложение поможет быстро отследить, с человек общался, чем он мог заразиться.

"Так принцип тестирования позволяет не вводить строгий карантин, когда все закрываются дома, но допускает относительно свободную жизнь", - отмечает экономист.

Отслеживание людей вызывает беспокойство

Однако он обращает внимание на один элемент: отслеживание людей, которое не очень всем нравится, как модель использовалась, и в настоящее время используется в приложениям европейскими странами, такими как Германия, Финляндия, Австрия и Норвегия.

"Мы пытаемся помешать государству иметь всемогущий инструмент для слежки за населением, что не было бы привлекательным для жителей. Данные закодированы и могут использоваться только для одной цели: когда у человека выявлен коронавирус, только тогда данные могут быть использованы для идентификации людей, с которыми он мог иметь контакт.

Таким образом, применяются определенные ограничения, чтобы это не стало моделью полицейского государства, когда все жители находятся под увеличительным стеклом", - объясняет Н. Мачюлис, добавляя, что даже консервативные немцы приняли поправки к закону, чтобы государство могло запускать приложение и использовать его в принудительном порядке должны использовать все жители.

Все государства рискуют при принятии новых решений

Тем не менее, Н. Мачюлис соглашается, что все государства рискуют при принятии того или иного решения. Например, в Швеции существует риск того, что вирус станет неуправляемым, если они не закроют рестораны и школы.

"Мы вообще не можем сказать, сработала ли шведская модель или произойдет вспышка вируса. Случаев заболевания и смертей больше, чем в соседних странах, но, конечно, не так много, как в Испании и Италии, поэтому ситуация находится под контролем", - делится наблюдениями собеседник.

В то же время Норвегия, Финляндия, Австрия, Германия, по словам собеседника, также рискуют, пытаясь не затягивать с карантином. "Каждый день карантина - это огромная финансовая и человеческая потеря, это не просто потеря денег. Также существует безработица, которая может перерасти в длительную безработицу, преступность, формирование вредных привычек, самоубийства - все это мы видели в предыдущих кризисах", - подчеркивает экономист.

Смягчение карантина начинают со школ и детских садов

Он также добавляет, что многие страны начинают смягчение карантина со школ и детских садов, потому что многие работники не могут эффективно работать дома.

"У меня трое маленьких детей, и моя производительность сильно упала, потому что на самом деле очень трудно работать с тремя маленькими детьми дома и находить время для их воспитания и ухода. Многие домохозяйства сталкиваются с такой проблемой", - рассказывает собеседник.

По его словам, существует один критерий смягчения карантина - смягчение там, где нет массового скопления людей и мало физического контакта, где могут применяться защитные меры - маски или респираторы, где продавец услуги или продуктов и покупатель не могут заразить друг друга.

"Мы видели, что розничные магазины, продуктовые магазины и аптеки не стали местом распространения болезней, а это значит, что многие другие магазины, в которых продаются не только продукты питания, также могут начать работать. Конечно, не так, как это было до кризиса, но было бы требование для всех продавцов носить маски, возможно, постоянно проверять свое здоровье - все те меры, которые также применяются в продуктовых магазинах", - убежден Н. Мачюлис.

Литва идет кратчайшим путем - запрещает все

По словам собеседника, различные компании по оказанию профессиональных услуг, которые в настоящее время закрыты, также могут возобновить свою деятельность, так как там нет массового скопления людей, и некоторые услуги могут быть предоставлены даже без человеческого контакта.

"Я не понимаю, почему не работают тароматы. Лично для меня это большая проблема - дом загружен до потолка, а тароматы не работают три недели. Я не знаю, почему, это не место массового скопления людей, там нет человеческого контакта. Неужели трудно чистить эти тароматы пару раз в день? Таких мест много. То же самое с мастерскими для велосипедов - почему они не работают?"- спрашивает Н. Мачюлис.

По словам экономиста, Литва пошла по кратчайшему пути - запретила все, хотя после оценки деятельности компаний выяснилось, что многие из них могли бы быть очень успешными, не увеличивая риск контакта с людьми и распространения вируса.

Н. Мачюлис напоминает, что для прекращения распространения вируса важнейшей составляющей является осведомленность людей. " Граждане должны быть немного напуганы и понимать, что забота о себе - это забота и о других. Такой национальный интерес - это единственный способ предотвратить распространение вируса", - утверждает он.