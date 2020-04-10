В Литве ограничено движение жителей, полиция установила 300 постов

В Литве с пятничного вечера ограничены въезды в города и небольшие населенные пункты. Цель ограничений - замедление распространения коронавируса. В Каждом городе полиция установила от нескольких до нескольких десятков постов. Дежурство продлится до вечера в понедельник.

Саулюс Гагас, глава ГКП Вильнюсского округа, в одном из 12 вильнюсских пунктов рассказал Delfi, что полицейские будут дежурить на посту круглосуточно. Чтобы мощностей было достаточно, привлекли стрелков и военную полицию.

"Может быть, что людей, у которых не будет оснований для въезда в город, вернут назад", – сказал Гагас.

По его словам, в начале оборудовали 12 постов, если ситуация изменится, могут привлечь мобильные команды, которые будут ездить туда, куда надо.

Гагас сказал, что у водителей спрашивают, с какой целью они едут в город, их просят предъявить документы. Кроме того, полиция может записать данные водителей и проверить предоставленную ими информацию.

"Необязательно сейчас, мы можем проверить и позже. Полиция оценивает ситуацию и принимает решение", – сказал Гагас.

Он не скрывал, что полиция будет проверять информацию о приезжих, но акцентировал, что жители должны понимать, что не всегда возможно получить информацию в конкретный момент.

Всего в Литве полиция установила 300 постов, сказал Матонис.

По его словам, большая часть водителей въезжает в города, предъявив фотографию документов на недвижимость или справку о регистрации по конкретному адресу. За первые 30 мин со стороны Каунаса в Вильнюс въехали около 100 автомобилей, некоторым водителям въехать не разрешили.

Движение будет ограничено до 20 ч. 13 апреля.