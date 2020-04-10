Бельгийские инспекторы арестовали еще 15 литовских тягачей

В конце марта в Бельгии арестовали еще 15 тягачей литовской компании Gretvėja. Это уже второй раз, когда бельгийские службы предпринимают такие действия – в феврале были задержаны 13 тягачей компании Arijus.

Директор шяуляйской компании Gretvėjа Гинтарас Валунгявичюс сказал, что 28 марта в Бельгии были задержаны его тягачи. Однако причину он не указал. "Ведется расследование", – сказал он.

Глава Литовского альянса профсоюзов Аудрюс Цузанаускас сказал Delfi, что тягачи были задержаны за неверное декларирование зарплаты водителей.

"Компания Gretvėja представила документы, в которых было указано, что водителям платят 13,70 евро в но на самом деле им платили по 6,14 евро в час", – сказал Цузанаускас.

Собеседник сказал, что эта ситуация аналогична ситуации с компанией Arijus.

"Только там было 13, а здесь 15 тягачей", – прибавил он.

"Наконец-то наше сотрудничество с коллегами в Бельгии, Нидерландах, Франции приносит плоды. Задержаны тягачи двух компаний, начато уголовное преследование. Между тем юристы зарубежных коллег готовят и гражданские иски в связи с неправильно выплачиваемой зарплатой, в связи с моральным ущербом, вызванным незаконными действиями руководства компаний. Мы считаем, что тяжбы в Бельгии, Нидерландах и других странах ЕС дадут работодателям повод задуматься, стоит ли так вести себя с работниками", – сказал Цузанаускас.

Он заметил, что из-за таких действий работодателей страдает и бюджет Литвы.

"... это миллионные налоги неуплаченные в бюджет. Ведь если бы зарплату выплачивали целиком, литовский бюджет получил бы несколько десятков миллионов, которые пошли бы на пенсии, зарплаты соцработников, на здравоохранение и т.д.", – сказал Цузанаускас.

Валунгявичюс назвал действия бельгийских служб расправой с восточноевропейскими компа, а саму ситуацию пообещал прокомментировать позже. Он прибавил, что часть водителей арестованных тягачей уже в Литве, другие – остались в командировке.

По данным "Содры", 8 апреля в компании Gretvėja было 274 работников, средняя зарплата которых в феврале была 767,08 евро "на бумаге" (около 529 евро "на руки").

По данным финансового отчета, в 2018 году доходы от продажи компании составили 9 114 118 евро, чистая прибыль составила 344 889 евро.

Единственный акционер Gretvėja с 23 августа 2016 года - Валунгявичюс.