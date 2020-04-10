Эксперты: из-за карантина ежедневно теряет работу 2 000 человек, их будет ещё больше

В результате введённого из-за коронавируса карантина в Литве ежедневно теряет работу около 2 тысяч человек, хотя потребность в них тоже сокращается, сообщает неформальный форум экспертов Pandemijos ekonomikos grupe. Как сообщается, Литва во время борьбы с кризисом могла бы использовать больше средств поощрения экономики, доступ к ним должен быть ускорен.

По словам бывшего главного аналитика Oxford Business Group Паулюса Кунчинаса, потери рабочих мест в ближайшее время могут возрасти как минимум вдвое.

"Насколько удалось получить информацию из Sodra (Фонда социального страхования - ред.), темп сейчас такой, что мы теряем около 2 тыс. рабочих мест в день. Думаю, что через неделю он может возрасти в 2-3 раза", – сказал на конференции П. Кунчинас.

Эксперты говорят, что ответ Литвы на коронавирусный кризис консервативный и запаздывающий. По словам руководящего партнёра управляющего фондами частного капитала BaltCap Симонаса Густайниса, Литва применяет лишь несколько средств, которые можно было бы применять во время кризиса.

"Изучая обещания государств, мы видим, что Литва находится в скромном режиме, как по объёмам, так и по точке зрения. Мы видим, что все инструменты - из эры распространения помощи Евросоюза (ЕС), когда эти меры касаются разделения риска, а не предоставления ликвидности", -сказал С. Густайнис.

Эксперт по государственному администрированию Клаудиюс Манёкас говорит, что Литва усвоила часть уроков кризиса 2008-2009 годов, а часть уроков - ещё нет.

"Один момент, что та первоначальная реакция со стартом планирования действий была правильной. Но пока мы остановились на тех же продуктах и тех же процедурах", - сказал К. Манёкас.

Правительство в марте приняло беспрецедентный пакет поощрения экономики. В нём на стимулирование экономики намечено выделить 1 млрд евро, по полмиллиарда - на здравоохранение, сохранение рабочих мест и ликвидности предприятий. На прошлой неделе сообщалось, что поддержка ликвидности бизнеса увеличивается вдвое - до 1 млрд евро.

Pandemijos ekonomikos grupe – неформальный форум экспертов, который обобщает и анализирует информацию о вызовах пандемии для экономики, предоставляет информацию и даёт рекомендации, как действовать в условиях приближения спада литовской экономики из-за COVID-19.