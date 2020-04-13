Историк об эпидемиях в ВКЛ: не хватало живых, чтобы похоронить мертвых

Нынешняя эпидемия, которая накрыла весь мир и в том числе Литву, для наших мест является отнюдь не первой. Во времена Великого княжества Литовского эпидемии чумы были привычным делом и уносили жизни тысячами, а то и миллионами. В те времена больных очень боялись, их избегали, люди могли даже забить двери дома с зараженными больными.

"Литва в результате пандемии XVII века потеряла около 48% населения. В некоторых областях, таких как Пренайская, потери достигли более 60%, десятки деревень этого района были засыпаны землей и песком. И такая или похожая ситуация была во многих районах Литвы. Современники писали, что не хватало живых, чтобы похоронить мертвых", - рассказывает в интервью DELFI профессор Литовского института истории Раймонда Рагаускене.

Крупнейшие пандемии в истории человечества:

"Юстинианова чума" (551—580), которая возникла в Восточной Римской империи и охватила весь Ближний Восток. От этой эпидемии погибло около 100 млн человек.

"Чёрная смерть" — эпидемия как бубонной, так легочной чумы, прокатившаяся по средневековой Европе в XIV веке. Унесла жизни 50 миллионов человек.

"Испанский грипп" ("испанка") — в результате эпидемии после Первой мировой войны было заражено около 550 млн человек, или 29,5 % населения планеты [4]. Умерло приблизительно 50—100 млн

- Уважаемая Раймонда, источники предполагают, что с XV в. до XVIII в. в нашей стране было зафиксировано 22 вспышки чумы. Так ли это и можно ли точно определить, сколько таких эпидемий действительно было?

- Чума была особенно опасной эпидемией и унесла больше всего жизней в Великом княжестве Литовском. Это также одна из самых старых известных инфекций. Чуму вызывает устойчивая к холоду и высоким температурам бактерия Yersinia pestis, которая распространяется различными грызунами, хищниками (лисами, хорьками), домашними кошками или собаками. Люди заражаются при контакте с этими животными или от укуса зараженных блох, а также при употреблении в пищу сырого зараженного мяса, и возможно, через загрязненную почву.

Болезнь упоминается в исторических источниках как "зараза", mór, morowe powietrze (польский), поветре (руський), pestis, pestilentia (латинский).

В истории известны несколько масштабных пандемий чумы. В VI веке (в 541 г. до н.э.) разразилась так называемая Юстинианова чума. Начавшаяся в 1348 г. в Европе пандемия чумы была названа "черной смертью" и унесла около 25 миллионов жизней. "Черная смерть" также затронула Литву: вспышка чумы была зафиксирована в Полоцке в 1349 году, Пскове и Новгороде в 1351–1352 гг. ВКЛ также заметно пострадало в 1452 году. По словам Яна Длугоша, тогда "люди умирали во время езды, сна, сидя или за едой".

Примерно до XV века чума уносила жизни всех классов, независимо от пола или возраста. В 1358 году эта болезнь еще не была проблемой сугубо бедных. В Европе богатые умирали от чумы даже еще чаще, чем у нас. С XVI века социальный состав жертв изменился. Эпидемии больше всего затронули бедных - скитальцев, нищих, бедных горожан или крестьян. Многое стало зависеть от социальных условий. Лишения и особенно продолжительный голод привели к снижению биологической устойчивости человека. Такие условия способствовали распространению инфекционных заболеваний, прежде всего чумы.

В XVI веке современники считали бедных и причиной, и жертвами чумы, например, в 1630 году подчиненный князя Христофора Радзвилла написал о бушующей в Вильнюсе чуме, и что на улицах погибают только бедняки. Лучше всего от этой эпидемии были защищены правители, которые, получив информацию о распространяющейся чуме, быстро покидали зараженную область и закрывали все входы для еще не зараженных.

Невозможно установить точное число эпидемий чумы в Литве. В некоторых районах чума порой вспыхивала каждые несколько или несколько десятков лет, кроме того, современники иногда называли другую смертельную инфекцию, такую ​​как грипп, эпидемией чумы. Так что эти цифры очень приблизительные.

-Самой страшной в наших краях считают чуму 1710-1711 годов, когда погибли две трети населения Литвы. Были опустошены деревни, люди не успевали хоронить тела погибших, тела мертвых лежали в домах, на улицах. Пожалуйста, расскажите более подробно, что известно историкам о причинах и деталях этой эпидемии.

- В каждом столетии были масштабные вспышки чумы, которые продолжались год, а то и дольше. Например, в XVI веке в Великом княжестве Литовском разразились две эпидемии более крупного масштаба - одна пришла из Ливонии, другая - из Англии.

Однако одной из самых тяжелых была эпидемия конца XVI века, поскольку население было сильно истощено из-за Ливонской войны.

Между тем, среди самых серьезных эпидемий, которые бушевали в ВКЛ, были две, которые получили название пандемии чумы. Это пандемии, зафиксированные в 1657-1658 и 1709-1711 годах. Литва в результате пандемии XVII века потеряла около 48% населения. В некоторых областях, таких как Пренайская, потери достигли более 60%, десятки деревень этого района были засыпаны землей и песком. И такая или похожая ситуация была во многих районах Литвы. Современники писали, что не хватало живых, чтобы похоронить мертвых.

- Мы теперь все поняли, что такое самоизоляция, а каким был карантин в те времена?

- У нас не так много знаний о карантине XVII века. В качестве примера можно привести пандемию, которая бушевала в Вильнюсе в 1657-1658 годах, когда во время пандемии чумы были приняты меры, чтобы остановить ее распространение. Глядя на них, кажется, что мы испытываем некое чувство "дежавю".

Вильнюс был окружен со всех сторон кордоном. Только Руднинкайские ворота были оставлены открытыми для связи, но и они также запирались. С другой стороны, даже через тщательно охраняемый кордон, сквозь дыры в стенах, людям удавалось проходить через чумные зоны. Например, один из солдат русской армии, оккупировавшей в то время Вильнюс, пропустил несколько вильнюсских семей, бегущих на телегах из зараженного чумой Аукштадвариса.

В некоторых районах, с началом чумы, бедные, а особенно нищие, выдворялись из городов, так старались защититься от распространения болезни. Это собирались сделать и в Кедайняй, опасаясь, что нищие вообще не будут соблюдать гигиену. А из Яшунай из города изгнали могильщика, который хоронил жертв чумы.

Едва узнав о грядущей чуме, члены магистрата пытались бежать из города как можно быстрее, следуя правилу "Быстрее — дальше — дольше" (оставаться в незараженных местах как можно дольше). Вместо себя магистрат оставлял город "властям чумы". Городские правители, как и их помощники (писари и т.д.) были по сути обречены и умирали от чумы. Это также имело место во всех районах, где свирепствовала чума. Например, еще до распространения эпидемии в 1602 году мэры и советники Меркине передали управление городом городскому писарю. Потому что, по их словам, "береженого и Бог бережет".

В Вильнюсе был введен карантин: социальная или культурная жизнь замерла, рынки, порт у Нерис не работали, магазины и таверны закрылись. Улицы и площади города опустели, а многие дома стояли пустыми. Товары первой необходимости достигали города через посыльных. Подобные меры принимались по всей стране и в прошлом. Например, в октябре 1553 года, скрываясь от чумы в Книшине, Сигизмунд Август указал, что государственные чиновники могут посетить его только после того, как проведут две недели в специальном лагере под Книшином - на время инкубационного периода болезни, где их окуривали. Только после этого их допускали к королю.

В Вильнюсе, как и в других районах, где бушевала чума, применялась дезинфекция окуриванием. Даже когда письма направлялись в Москву, документы между Вильнюсом и Смоленском переписывались по несколько раз, и диктовались над пламенем костра. И действительно, термическая дезинфекция людей, одежды или документов была одной из самых важных мер, применяемых для защиты от чумы. Она помогала убивать бактерии или приостанавливала их размножение.

Прилагались также усилия, чтобы защитить себя от зараженных, чтобы избежать контакта с больными. Даже когда записывалось завещание, зараженный чумой диктовал его в одной комнате, лежа, можно сказать, на смертном одре, а писарь записывал его в другой.

- Известно ли, когда в наших краях начали использовать защитные маски? Насколько мне известно, маски из шерсти появились в XIX веке, а хлопковые маски - в XX в., и их начали довольно широко использовать во время "испанки".

- Неясно, когда умирающим в Литве стал помогать специальный врач в защитном костюме, которые с XVII века использовались во Франции, Германии и Италии. Неясно, были ли они вообще. Как бы то ни было, медики в ВКЛ следовали тем же правилам, что и члены магистрата — cito–longe–tarde: бежать с зараженной территории как можно скорее и как можно дольше оставаться на незараженной. Оставались только медицинские работники, которые помогали пациентам в зараженных чумой районах и часто сами умирали от чумы, как и землекопы. Вероятно, что медики, оставшиеся в чумных районах, пытались защитить себя, надевая что-то вроде масок "чумного доктора".

- Есть ли данные о том, как люди боролись с болезнью народными методами? Как они реагировали на зараженных?

- Больных очень боялись, их избегали, люди могли даже забить двери дома с зараженными больными.

В то же время попадались и недисциплинированные грабители, грабившие имущество мертвых или даже одежду мертвых и передававшие таким образом болезнь. Например, 1657 году в Вильнюсе православный священник обвинил одного из городских пушкарей в краже брюк человека, который умер от чумы и даже хотел взять зипун покойного из гроба, но его товарищи не позволили ему это сделать. Понятно, что такой контакт влек за собой неизбежную смерть.

Одним из главных народных средств является то же самое окуривание. Окуривались полученные письма, одежда, постельные принадлежности и т.д. Например, в инструкции 1630 года подчеркивается, что постельные принадлежности из зараженных чумой областей должны быть разбросаны и хорошо проветрены, а, если это невозможно, то их следовало промыть очень сильным раствором щелочи. Летом 1657 года судья Каунасского земельного суда Стяпонас Медекша, путешествуя из Велюоны через разоренные чумой районы, увидел людей, которые "проветривались на холмах". Использовались также благовония различных трав, которые могут улучшать и дезинфицировать воздух. Считалось, что чума распространяется главным образом воздушным путем.

Богатые, которые могли избежать эпидемий чумы, если им удавалось избежать заражения во время поездок за границу или учебы, также принимали определенные лекарства. Например, использовалось универсальное и очень дорогое лекарство от чумы - териак. А работавший в Литве в XVI конце века итальянский врач Симони Симониюс предложил медицинские меры по борьбе с эпидемией чумы с использованием средств от кашля.

Хотя надо отметить, что рекомендации большинства медиков, даже корифеев своего времени, очень часто отдают суевериями. Вот, например, одно из предложений доктора в XVII веке, что делать, чтобы диагностировать чуму как можно раньше: ежедневно давать собаке хлеб с маслом и немного свежей росы. Если собака сдохнет после такой еды, это будет признаком прихода чумы.