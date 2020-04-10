Глава Минздрава Литвы сообщил о еще 5 случаях смерти от коронавируса всего 22 жертвы

10 апреля министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сообщил о еще 5 случаях смерти от коронавируса. В общей сложности новый вирус унес жизни 22 человек.

Министр также сказал, что известно 54 случая выздоровления.

Минздрав информировал агентство BNS о том, что 10 апреля в больницах находились 130 больных, 23 из них находятся в тяжелом состоянии, 9 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, остальные - к кислородным аппаратам.

Верига еще раз призвал жителей как можно меньше перемещаться в пасхальные выходные и по возможности оставаться дома.

"К сожалению, вчера появилась информация об активном движении, попытке уехать из города до вступления ограничений в силу. Хочу попросить вас проявить сознательность и не спешить радоваться, несмотря на то, что данные пока настраивают на оптимистический лад, риск и опасность никуда не пропали, больные находятся среди нас. Эта болезнь может распространяться и дальше. От нашего поведения будет зависеть, что будет дальше", – сказал министр.

Он напомнил, что с пятницы люди должны носить маски. Если масок нет, надо прикрывать рот платком или шарфом.