Литва выразила поддержку Польше в связи со смоленской и катынской трагедиями

В пятницу руководство Литвы выразило поддержку соседний Польше в связи с 80-летием Катынской трагедии и авиакатастрофы в Смоленске.

Президент Гитанас Науседа, спикер сейма Викторас Пранцкетис, вице-председатель сейма Арвидас Некрошюс и премьер Саулюс Сквернялис направили письма высшим руководителям Польши с выражением солидарности и соболезнований.

В пятницу утром Г. Науседа вместе с супругой молитвой в Часовне Вильнюсских Святых ворот помянул жертв убийств в Катыни и погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского, сообщила администрация президента.

"Сегодня я чту память жертв, погибших трагически 80 лет назад в Катыни, польских офицеров, интеллигентов. В 1940 году советские власти уничтожили цвет польской нации, а затем использовали это преступление для дезинформационной войны против Польши. К сожалению, приходится признать, что исторический ревизионизм все еще продолжается не только в отношении Польши, но и Балтийских стран", – отметил президент Литвы.

Спикер сейма Литвы отметил, что убийства польских офицеров в 1940 году стали одним из наиболее брутальных военных преступлений и трагической утратой Польши.

"Такие варварские преступления не могут повторяться, и нельзя скрывать правду о них", – говорится в письме В. Пранцкетиса и А. Некрошюса.

Премьер С. Сквернялис отметил, что Катынская трагедия никогда не будет забыта, невзирая на то, что его заказчиков и исполнителей пытались скрывать под покровом циничной лжи.

"22 тыс. польских офицеров и представителей интеллигенции были убиты весной 1940 года, и это было страшной трагедией Польши, пораженной Второй мировой войной. Мы помним погибших под Смоленском польских героев: светлая память президенту Леху Качиньскому, первой леди Марии Качиньской, и всем сынам и дочерям Польского государства, мы вместе с Польшей в ее потере", – говорится в письме премьера.

Он также отметил, что Литва гордится тем, что в 2018 году в центре Вильнюса была открыта доска с названием улицы им. Л. Качиньского.

Десятого апреля 2010 года в России, под Смоленском, погибли 96 лиц, которые летели вместе с президентом Польши на мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии.

В апреле 1940 года по приказу Сталина в селе Катынь, что на территории России, под Смоленском, были убиты почти 22 тыс. польских офицеров и интеллигентов. Официальной датой памяти жертв Катынской трагедии считается 13 апреля.