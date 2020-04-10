Паланга закрывается раньше установленного времени

Правительство Литвы на выходные с 20 ч. 10 апреля до 20 ч. 13 апреля объявило о закрытии въездов в разные города и другие населенные пункты страны. Паланга закрывает въезд с 14 ч. Такое решение было принято 10 апреля утром на заседании Комиссии по экстремальным ситуациям.

Правительство приняло такое решение, чтобы пресечь распространение коронавируса и возможные нарушения режима карантина. Однако после объявления этого решения поток автомобилей в Палангу был замечен уже 9 апреля.

На заседании утром было решено для максимальной изоляции города раньше ограничить въезд в него.

Контроль на въезде в Палангу начнется с 14 ч.

Напомним, что действуют исключения - в города будут впускать на похороны, к больным, на работу и для оказания необходимой помощи. Кроме того, в город смогут въехать люди, у которых там есть недвижимость.

"Поскольку уже в четверг мы заметили увеличение потока приезжающих в Палангу, мы не хотим ждать вечера – мы решили изменить время. Цель - защита от вируса местных жителей и других людей, которые сейчас находятся в Паланге. Я призываю всех проявить понимание – не ехать на море в праздничные выходные, оставаться дома и отмечать Пасху с членами семьи. Давайте заботиться о себе и об окружающих", –­ сказал мэр города Шарунас Вайткус.