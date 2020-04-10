В пасхальный период в Литве меняется время работы магазинов

Все крупные торговые сети в Литве сообщают, что 12 апреля магазины работать не будут. Некоторые сети сообщили о том, что с четверга магазины будут работать дольше.

Часть магазинов Iki перед Пасхой 9 и 10 апреля будет работать дольше.

Как сказано в сообщении, 68 магазинов будут работать до 21 ч. Магазин Iki на ул. Минско в Вильнюсе, 9 и 10 апреля будет работать до 22 ч.

В понедельник магазины Iki по-прежнему будут работать с 8 до 20 ч. Время работы магазинов, которые работали до 19.00 ч., меняться не будет.

Сеть Lidl с 9 апреля продлила время работы всех своих 49 магазинов с 8 до 22 ч. (с началом карантина магазины закрывались в 20 ч.).

13 апреля магазины Lidl будут работать с 8 до 22 ч.

Сеть Maxima продлила время работы магазинов 10 и 11 апреля. Магазины формата X будут работать с 9 до 21 ч., а XX и XXX/XXXX – с 9 до 22 ч.

На сайте Maxima есть перечень магазинов время работы которых в эти дни не меняется, они будут работать с 9 до 20 ч.

Сети Rimi Lietuva и Norfa время работы не меняют. Магазины Norfa в субботу закроются на час раньше обычного - до 20 ч. В понедельник магазины откроются на час позже - с 8 ч.

Представитель Rimi Lietuva Рената Кершене сказала Delfi, что магазины этой сети время работы не меняют и будут открыты с 9 до 20 ч.