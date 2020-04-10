После введения нового порядка представитель правительства объяснил, что такое общественное место

Советник премьер-министра Саулюса Сквернялиса Гедрюс Сурплис 10 апреля, в день, когда вступил в силу новый порядок, требующий ношения маски в общественном месте, уточнил, что считается общественным местом. По его словам, если человек находится в любом пространстве, которое не является его жильем, он должен быть в маске.

"Что значит общественное место, где надо быть в масках? Мы выяснили, в принципе общественное место - любое место за пределами вашего дома, где вы можете встретить других людей – неважно, помещение это или улица, нет никакой разницы. Если вы живете в собственном доме, во дворе маска не нужна, в автомобиле не нужна, если вы один в лесу - не нужна. Но на работе, на улице, в подъезде, или еще где-то, где вы можете встретить других людей, надо обязательно находиться в маске", – сказал Сурплис.

Он напомнил, что действует правило, ограничивающее возможное количество людей в одном месте.

"Вчера составили около 80 протоколов за несоблюдение правил карантина и самоизоляции. По-прежнему действует правило - в парках и других общественных местах люди могут ходить только по двое, исключение касается членов одной семьи.

В обязательном порядке надо соблюдать безопасную дистанцию, это должно быть больше 2 м. Контактировать с другими людьми нельзя дольше 15 минут, важно соблюдать правила гигиены", – сказал он.

Сурплис заверил, что полиция не намерена злоупотреблять штрафами, однако злостных нарушителей будет наказывать.

"Злостных нарушителей, которые после предупреждения не надевают защиту, как-то злонамеренно не соблюдают карантин, будут наказывать", – сказал советник премьера.