Скоропостижно скончался литовский актер Раймундас Лукшас

9 апреля скоропостижно скончался 56-летний литовский актер Раймундас Лукшас. Об этом в фейсбуке сообщил Аудрюс Бачюлис.

"Всем, кто был знаком с Раймундасом Лукшасом. Вечная ему память. Умер вчера, кажется, инфаркт. Больше ничего не известно", – писал Бачюлис. Он рассказал, что Лукшас тяжело переносил введенный карантин.

"Раймис скончался из-за стресса, вызванного осознанием того, что из-за карантина он надолго, а может и навсегда лишится своей работы. Он был актер, чтец, ездил по школам всей Литвы, работал гидом в Вильнюсе, ездил как организатор поездок в Польшу, Беларусь. Когда ты занят таким делом, важно все время поддерживать наработанное, важны связи, которые сами по себе разрываются, как только появляется пауза.

А карантин лишил всего – школы закрыты, поездок нет, люди без денег, и когда все будет восстановлено, классическая литература и поездки по славным местам ВКЛ вряд ли будут в списке приоритетов. Раймис очень переживал в связи с этим, звонил, спрашивал, сколько все это может длиться, как будут вести себя люди, когда жизнь вернется в прежнее русло", – писал Бачюлис.

Позже информацию о смерти актера подтвердили на его профиле в социальной сети.

"Мы лишились Раймундаса. Мужчина был в самом расцвете сил! Так сказал бы любимый персонаж папы - Карлсон. В чудесное послеобеденное время 9 апреля, после прогулки в весеннем лесу, устало сердце любимого мужа и отца. Просим всех, кто знал Раймундаса, вспомнить о нем и по возможности поделиться (ему это понравилось бы) красивым воспоминанием, о нашем: Актере, гиде, невероятном любителе литературы и истории. Любимый муж и отец. И просто человек с большим сердцем", – писали близкие.