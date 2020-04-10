Литовское взморье на Пасху оцепит полиция: будут и мобильные посты

На литовском взморье на Пасху в этом году гостей не ждут. В регионе движение будет перекрыто и в Гаргждай и в Прекуле, отдыхающих не ждет и Паланга, а Клайпеда запланировала 30 постов контроля приезжающих.

"Клайпедский район в этом году закроет два города – Гаргждай и Прекуле. Свои действия с полицией мы оговорили в начале недели, как только премьер заявил о запланированных ограничениях", – сказал мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас.

Глава ГКП Клайпедского округа Альфонсас Мотузас сказал, что часть постов будут регулярными, часть дорог будут контролировать знаками и мобильными постами.

"У нас будет 24 поста, 7 в Клайпеде, но мы знаем, что в центр ведет немало дорог", – сказал Мотузас.

Он напоминает, что полиция располагает данными всех, кто должен находиться в самоизоляции, поэтому за перемещением людей будут следить.

"В спортивных штанах на похороны никто не едет, как и на свадьбу с удочками", – сказал Мотузас.

"Если кто-то захочет пробраться по гравийным дорогам, мы просим людей проявить сознательность, поскольку это опасная болезнь, заразиться ею можно и без симптомов, а для пожилых людей она смертельна", – прибавил глава администрации муниципалитета Гинтарас Ненишкис.

По его словам, поскольку в Клайпеду еще приходят паромы, людей, прибывших на паромах беспрепятственно доставят, куда им надо.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас сказал, что наблюдают и за движением в заливе, без внимания не останутся и отдыхающие на природе.

"Полиция будет работать в общественных местах. У нас есть горячие точки, это Паланга, Клайпеда, Неринга, но есть и Палтяляй и окрестности, куда люди ходят гулять", – сказал Мотузас.

Полиции будет помогать Служба общественного порядка, военная полиция, стрелки и даже пожарные-спасатели.

По словам Мотузаса, обычно за выходные составляют около 30 протоколов за различные административные нарушения. Полиция не будет спешить с назначением штрафов, их будут выписывать только за злонамеренные нарушения и несоблюдение режима самоизоляции.

Планируется, что ежедневно на взморье будут работать 100 полицейских.

Напомним, что движение в Литве будет ограничено с 20 ч. 10 апреля по 20 ч. 13 апреля.