Антисептик в Литве: от дефицита до избытка

После того как Минздрав Литвы выдал 14-ти компаниям разрешение на производство антисептика, в течение двух недель спрос на этот товар в стране был удовлетворен, а еще через две недели на рынке образовался избыток антисептика, пишет vz.lt.

Некоторые компании, которые инвестировали в производство оборотные средства, уже не могут сбыть товар и просят разрешение на экспорт.

Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса в Литве вырос спрос на антисептик, в марте 50 компаний произвели около 2 млн. л этого продукта.