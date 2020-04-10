В группе Facebook Мартинас поделился фотографией протокола о штрафе. Он написал, что 250 евро придется заплатить за 10-минутный разговор с двумя друзьями.

"На 10 минут втроем остановились у Каунасского замка. Обошлось в 250€ каждому. Будьте бдительны", – писал Мартинас.

Представитель правительства Литвы Гедрюс Сурплис в среду на пресс-конференции сказал, что с прошлой пятницы, когда полиция получила возможность наказывать за нарушение карантина, назначены 350 штрафов.

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По словам Сурплиса, обычно полиция назначает штраф в размере половины минимального – 250 евро.

Физическим лицам за нарушение правил карантина грозит штраф от 500 до 1500 евро, руководителям компаний – 1500-6000 евро.