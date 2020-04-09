Мэр Вильнюса назвал, какие въезды в город будут проверять

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс 9 апреля призвал жителей не ездить к близким и в самом городе. На пресс-конференции он рассказал, какие меры будут предприняты в пасхальные выходные в Вильнюсе и откуда планируется самый большой поток в город.

Мэр столицы порадовался, что правительство акцентирует не бетонные тумбы, а призыв отказаться от ненужных поездок и не навещать близких в других городах. Он сказал, что не хочется играть в прятки.

"Приятно, что правительство делает акцент не на бетонных тумбах, оно ясно говорит - въезд в город разрешен только для тех, у кого есть для этого основания. В нескольких местах будет дежурить полиция. У стражей порядка будет больше полномочий. Мы организуем лишь расстановку знаков. И хочу подчеркнуть, мы решили не указывать точные места. Не будем играть в кошки-мышки. Могу гарантировать, что вильнюсцы или не вильнюсцы, если захотят, смогут пользоваться партизанскими тропами, найдут способ. На основных въездах будут посты. Не могу сказать, постоянно ли они будут там стоять. А основные пути – со стороны Каунаса, со стороны Укмерге, со стороны Тракай, другие пути: Неменчинское шоссе, Молетское, Минское, там движение менее активное", – сказал Шимашюс.

Мэр Вильнюса призвал жителей не посещать близких и в Вильнюсе.

"Хочется напомнить людям, если вы живете в Лаздинай, а родители в Антакальнисе - не надо к ним ездить. То, что сообщение между районами не перекрыто, не значит, что надо ездить. Это не по желанию власти, это для защиты близких", – сказал мэр.

"Это не запрет выезжать. Я понимаю, что за месяц сидения дома может крыша поехать, не у всех большие квартиры, не запрещается сделать круг по Вильнюсу, не запрещено безопасно выходить на прогулку. Я призываю не ехать для физического общения с членами семьи, очень прошу не делать этого", – сказал он.

Шимашюс сказал, что особое внимание будет уделено популярным общественным местам в город.

"Что важно – не собираться группами. Чтобы следить за этим, мы будем использовать дроны. Мы идентифицировали около 100 популярных мест. Поверьте, картина ясная. Дрон может долго находиться в воздухе, охватить большую территорию. Мы можем с дрона послать звуковой сигнал с просьбой разойтись. Гулять можно, только призываю это делать не в популярных местах, а в уединенных", – сказал мэр города.