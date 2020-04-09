Литва: подтверждено 955 случаев, сделано 32 809 тестов, умерли 15 человек.

Латвия: подтверждено 589 случаев, сделано 24 458 тестов, умерли два человека.

Эстония: подтверждено 1 207 случаев, сделано 26 416 тестов, умерли 24 человека.