Как на Пасху будут выглядеть литовские города: дороги перекроют полицейские экипажи или бетонные блоки

В конце четвертой недели карантина его условия станут еще жестче. С пятницы ждут штрафы за появление в общественных местах без защитной маски (до сих пор это была лишь рекомендательная мера), а в пасхальные выходные дороги во все города и населенные пункты будут перекрыты полицией или бетонными блоками.

Первый раз за всю историю Литвы на Пасху жители не смогут уехать из дома, им придется праздновать без родственников.

Правительство приняло решение, что в эти три дня – с 20 ч. 10 апреля до 20 ч. 13 апреля будет запрещено въезжать в города и другие населенные пункты тем, кто в них не живет или не владеет там недвижимостью. По словам мэра Паневежиса Ритиса Рачкаускаса, муниципалитет уже подготовил план по перекрытию дорог, ведущих в город.

Полицейские посты будут на въезде со стороны Пасвалиса, Шяуляй, Купишкиса, Вильнюса и Каунаса, Вельжиса и Бернатониса. Немало дорог будет перекрыто бетонными блоками и другими препятствиями.

Мэр Алитуса Нериюс Цесюлис в фейсбуке сообщил, что на Пасху въезд в город будет ограничен.

"Я не сомневаюсь, что в эти выходные мы вспомним всю свою жизнь. Чрезвычайное положение в Литве и в мире. Решения центральной власти. Вызовы для муниципалитетов. Как мы знаем, с 20 ч. в пятницу до 20 ч. в понедельник полиция будет ограничивать въезд в города во всей Литве. Сегодня с руководством Алитусской полиции обсудили, как это решение будет осуществлено", – писал мэр.

По его словам, будут оборудованы 4 полицейских поста: за Миклусенай, около кольца Симнас-Сейрияй, у кольца Нормандиёс-Нямуно-Друскининкай в первом Алитусе и в направлении Вильнюса - на ул. Улону у швейной фабрики Dainavа.

"Будут проверять только въезжающих в город, выезжающих проверять не будут. Полиция будет впускать только тех, кто едет по серьезным причинам - на похороны, из-за болезни, на работу. Во всех остальных случаях придется ехать назад", – писал Цесюлис.



По словам представителя Палангского комиссариата полиции Альгирдаса Будгинаса, полиция готова обеспечить выполнение нового требования правительства. Если в этом будет необходимость, полиции будут помогать пограничники, пожарные-спасатели, дружинники, военная полиция.

"Мощностей хватит. У въездов в город планируется непрерывное дежурство, установят дорожные знаки", – сказал он.

Будгинас сказал: "Мы просим жителей уважать закон и полицейских, не конфликтовать – мы все знаем, какой порядок действует в стране".