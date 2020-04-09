Вильнюс готовится к худшему сценарию: временные больницы разместят в гимназиях и арене Siemens

Вильнюсский муниципалитет не только справился с задачей по оборудованию мобильных пунктов тестирования и Температурных клиник, но и подготовился к третьему шагу борьбы с коронавирусом (COVID–19) – расширению количества коек в больницах, если в этом будет необходимость.

Был создан алгоритм открытия новых клиник для больных коронавирусом в Вильнюсе. На последнем этапе, если это потребуется, создание новой больницы на 2000 коек.

В соответствии с алгоритмом на первом этапе основной больницей остается Сантаришкская клиника, далее к ней могли бы подключить Лаздинайскую больницу и больницу им. М.Марцинкявичюса.

Vilnius ruošiasi visiems scenarijams: suplanavo regionų įtraukimą ir laikinos ligoninės sukūrimą Foto: Vilniaus miesto savivaldybė

Когда это больницы будут заполнены на 75%, на третьем этапе будут подключены другие больницы Вильнюсского региона – Вильнюсская городская клиническая, алитусская им. С.Кудирки, Укмергская больница, кроме того, в Вильнюсе создали бы временную больницу.

Сейчас, если исходить из худшего сценария, в Вильнюсе потребуется больница на 2000 коек: 300 в реанимации и 1700 с системой подачи кислорода. Город готовится ко всем сценариям.

На четвертом этапе использовали бы все места временной больницы и привлекли бы небольшие больницы – в Электренай, Швенченисе, Друскининкай, Шальчининкай, Тракай.

Vilnius ruošiasi visiems scenarijams: suplanavo regionų įtraukimą ir laikinos ligoninės sukūrimą Foto: Vilniaus miesto savivaldybė

Надеются, что худшего сценария не будет, но к нему все же готовятся. Волонтеры, которых собрал муниципалитет, начали создавать планы по переоборудованию в больницы разных помещений. Поскольку нет такого здания, где можно было бы открыть больницу на 2000 мест, готовят несколько зданий.

Vilnius ruošiasi visiems scenarijams: suplanavo regionų įtraukimą ir laikinos ligoninės sukūrimą Foto: Vilniaus miesto savivaldybė

В планах Do Architects переоборудование арен Siemens и Jeep, где можно разместить 680-1200 коек. Если потребуется, то будут использованы крытые футбольные манежи и выставочный центр Litexpo.

Также оценили возможность размещения больниц в школах – школы распределили на 10 типов, подготовлены планы размещения коек.

Vilnius ruošiasi visiems scenarijams: suplanavo regionų įtraukimą ir laikinos ligoninės sukūrimą Foto: Vilniaus miesto savivaldybė

Однако школы будут использованы в случае самого черного сценария – надеются, что достаточно будет спортивно-развлекательных комплексов.