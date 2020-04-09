Рекомендации литовских стоматологов: как помочь ребёнку при зубной боли в домашних условиях?

Из-за продолжающегося в стране карантина обществу приходится решать проблемы, с которыми легко можно было бы справиться в обычное время. Одна из них – зубная боль. Еще сложнее бывает в том случае, когда боль испытывает ребенок.

Литовские врачи в этой статье рассказывают, какие меры можно предпринять в домашних условиях, чтобы облегчить состояние ребенка.

Боль не всегда означает болезнь

Если ваш малыш жалуется на боль, не спешите паниковать. Иногда на кратковременную боль могут жаловаться и совершенно здоровые дети, называя незначительный дискомфорт болью. Например, неприятные ощущения могут возникнуть во время прорезывания как молочных, так и постоянных зубов, из-за подвижности зубов во время физиологической смены, из-за случайных механических повреждений слизистой оболочки во время игр или еды, даже просто при сильном сжатии зубов.

Осмотрите ротовую полость ребенка

Во время карантина на всех нас лежит большая ответственность за свое здоровье и здоровье близких. Поэтому, принимая решение, в каком случае необходимо обращаться за специализированной медицинской помощью, а когда можно оставаться дома, следует внимательно понаблюдать и проанализировать возникающие симптомы. Так же и с детьми. Если ребёнок пожаловался на боль, в первую очередь спокойно и последовательно расспросите его, используя понятные слова:

- Очень ли сильно болит? ( можно использовать систему «личиков», если ребенку трудно сориентироваться)

- Заболело только сейчас или уже не в первый раз?

- Когда болит сильнее: во время еды, при сжатии зубов или само по себе?

- Покажи пальчиком, где болит сильнее всего?

- Не ушибся ли ты этим местом?

Тщательно вымыв руки, внимательно осмотрите рот ребенка.

В первую очередь обратите внимание, нет ли припухлости (отека), гнойных выделений, высыпаний на коже и слизистой рта.

Тщательно осмотрите место, на которое указал ребенок (может быть, вы заметите «дырки» в зубах, прорезывающийся или шатающийся зуб, застрявшие остатки пищи, покраснение или припухлость десны).

Попробуйте бережно потрогать больное место, аккуратно надавить на зуб, десну, это поможет выяснить вероятную причину боли ( определить, неприятные ощущения связаны с зубом или со слизистой рта).

Интерпретация осмотра ребенка в домашних условиях.

Если ребенок жалуется на сильную продолжительную зубную боль, успокоить малыша и уменьшить дискомфорт можно с помощью медикаментозных препаратов, используемых для снижения температуры. Дозировка рассчитывается, исходя из веса и возраста ребенка, и обычно указана в инструкции к препарату.

ОБЯЗАТЕЛЬНО внимательно прочтите инструкцию к любому лекарственному средству и строго следуйте схеме приема препарата и возрастным ограничениям, указанным в описании. Если возникнут вопросы, позвоните своему семейному врачу.

Если вы заметили, что у ребенка опухла щека или губа, повышенная температура, непрекращающаяся сильная боль ( малыш плохо спит, отказывается от пищи, все время хнычет), необходимо обратиться в медицинское учреждение. Эти состояния — неотложные.

Кровь во рту у ребенка , шатающиеся или изменившие свое положение зубы, сколотая коронка зуба и болезненные ощущения при прикосновении к тканям полости рта свидетельствуют о травме. Это так же повод обратиться в медицинское учреждение за неотложной помощью.

Если зубная боль кратковременная, не такая сильная (ребенок хорошо себя чувствует, играет, спит), помогите ему почаще пополоскать рот, тщательно чистите ему зубы два раза в день, и дальше следите за возникающими симптомами и общим состоянием малыша дома. При ухудшении самочувствия, обращайтесь в медицинское учреждение за неотложной помощью.

Клиника Жальгирис Вильнюсской университетской больницы.