Прогноз литовских ученых: нужны еще два месяца жесткого карантина

Количество больных коронавирусом в Литве может вырасти до 3000, а остановить его распространение помогут только еще как минимум два месяца жесткого карантина. Это показывает новая интерактивная математическая модель – вспомогательное средство, которое помогает проанализировать связанные с COVID–19 решения.

Модель подготовили ученые Университета им. Витаутаса Великого: профессор Кафедры математики и статистики, ректор вуза Юозас Аугутис и докторант Кафедры прикладной математики Юстинас Дайнаускас.

Модель была создана как вспомогательное средство для анализа и принятия решений, связанных с пандемией COVID–19. Параметры модели можно менять, сразу же меняются и результаты. Можно менять также условия и длительность карантина.

VDU mokslininkų prognozės dėl koronaviruso: kai karantino reikalavimai po Velykų būtų sušvelninti Foto: VDU

Идея модели – воссоздать (имитировать) распространение инфекции, выявление больных и др. в реальное время. Параметры для моделирования были собраны в научных международных публикациях и официальных данных литовских учреждений.

По словам Аугутиса, масштабы и динамика заражения зависят от инкубационного периода инфекции, от количества жителей страны и ситуации в соседних странах, мобильности и т.д. Но самые главные факторы, а их два – частотность заражений (R0), которая показывает сколько человек может заразить больной и карантин – как средство эффективной борьбы.

При отсутствии вакцины важнейшее средство для обуздания болезни - карантин. Ученые составили прогноз при учете минимального смягчения требований карантина после Пасхи.

"От степени жесткости карантина, соблюдения его условий, будет зависеть частотность распространения инфекции. Когда она меньше 1, сокращается количество зараженных. От выявления этого показателя зависит и точность прогноза распространения инфекции", – сказал профессор.

VDU mokslininkų prognozės dėl koronaviruso: kai karantino reikalavimai po Velykų būtų sušvelninti minimaliai. Foto: VDU

Основная часть модели имитирует изменение количества зараженных – начиная с приехавших из-за границы, которые заражают других, так инфекция распространяется. После введения карантина, если его соблюдают, пандемия идет на убыль, значит вероятность заражения снижается с каждым днем.

"Основной показатель, который хотят установить при моделировании – сколько человек одновременно заражены. Это не то же самое, что публикуют в СМИ об общем уровне заболевания каждый день. На самом деле количество больных намного больше, чем установлено. Но и количество выявленных случаев важное – именно оно - то, что известно, на его основе можно корректировать данные. Конечно, важно знать, и модель это показывает, сколько новых больных в день может быть установлено", – сказал профессор.

Моделирование начато с 1 марта. В первые 20 дней в Литву из-за границы возвращались ее граждане, в их числе могли быть и больные COVID–19. Сначала приехавших не изолировали, поэтому в стране заразилось больше людей и количество больных выросло – могло быть около 1000 больных.

VDU mokslininkų prognozės dėl koronaviruso: kai karantino reikalavim būtų laikomasi dar 2 mėnesius. Foto: VDU

Вероятно, максимальное количество заболевших было во второй половине марта и их было около 3000. Однако с началом карантина количество заболевших стало уменьшаться, значит начнет снижаться и количество заболевших, которое фиксируют каждый день. Если бы карантин соблюдали хотя бы несколько месяцев, то окончания пандемии в Литве можно ждать в начале июня. Всего за этот срок зафиксировали бы 1700 больных.

Еще один важный фактор – тестирование, его должны проводит интенсивно. "От 100 тестов в сутки в течение двух недель дошли до более 3000 в сутки. Этого достаточно, чтобы обследовать людей с симптомами и тех, кого по показаниям посылают на проверку. Так в число проверяемых попадают и те, у кого нет симптомов болезни", – заметил Аугутис.

Созданная модель позволяет анализировать разные ситуации и сценарии. Сейчас один из наиболее актуальных вопросов, как можно смягчить условия карантина, чтобы сделать послабление предпринимателям. Если при соблюдении строгих условий разрешат деятельность малого бизнеса, а число контактов не увеличится больше чем в два раза, то пандемию обуздать удастся но только к началу июля.

Если условия карантина значительно смягчить – позволить людям собираться, восстановить работу разных компаний, в которых сложно обеспечить безопасность – пандемия может возобновиться.