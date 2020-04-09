Паек для детей, получающих бесплатное питание: майонез, сахар и сухая колбаса

Как известно, карантин в Литве больше всего коснулся малоимущих семей. Многим сейчас сложно свести концы с концами, поэтому любая помощь - хорошее дело. Ученики, которые до карантина получали бесплатное питание, сейчас получают сухие пайки. К сожалению, если до карантина школы заботились о качестве питания и его пользе, то сейчас эти требования ушли на второй план.

Специалист Каунасского муниципалитета Сандра Капелёрене, увидев в фейсбуке фото сухого пайка, полученного в одной школе, была неприятно удивлена.

"Я поняла, что все, что было сделано в школах до карантина, было напрасно. Пока за тобой наблюдают, тебя проверяют, ты выполняешь требования, а когда этого нет, школы устанавливают свои правила. Детям в паек кладут сахар, майонез, подсолнечное масло, копченую колбасу, сливочное масло, простые макароны, крупу, сосиски, сыр, сок, сухие шоколадные завтраки, в которых сахара 16г/ 100 г, кетчуп и т.д. Это дают школьникам. Сколько времени они будут есть майонез и масло?" – вопрошала специалист.

Sauso maisto daviniai vaikams Foto: Asmeninio albumo nuotr.

В законе о предоставлении бесплатного питания указано, что его предоставляет школа на протяжении всего учебного года.

Специалист отдела образования Эурика Станкявичене распространила сообщение для руководства каунасских школ, в нем она отметила, что необходимо учитывать при организации питания детей: "Прошу передать организации, которая обеспечивает питание, что сухие пайки должны составлять с учетом целевой группы. Прошу не класть в паек майонез, сухие завтраки или жиры. Рекомендую заменить их картошкой, морковкой, это может быть и замороженная продукция (например, курятина)".

На полученные пайки жалуются и родители, говорят, не будут же дети есть майонез ложками.

Пресс-секретарь Соцмина Эгле Самошкайте сказала, что вопрос содержимого сухих пайков решает каждый муниципалитет отдельно.

"Обычно дают продукты, из которых можно что-то готовить, они не предназначены для того, чтобы все сразу было съедено: например, майонез или несколько килограммов творога. С пожеланиям надо обращаться к администрации школы или в муниципалитет", - сказала собеседница.