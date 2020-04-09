Руководителям страны рекомендовано еженедельно проверяться на COVID-19

Высшее руководство Литвы в целях предосторожности должно постоянно проверяться на коронавирус.

"Их будут проверять по потребности, при проявлении симптомов. Это означает, что выполнение подписанного сегодня решения о превентивных анализах высшим руководителям страны не является обязательным, а носит рекомендательный характер", – сказала BNS в среду вечером представитель министра здравоохранения по связям с общественностью Лина Бушинскайте.

"Такая практика применяется и в некоторых других странах", – сказала она.

Она также сообщила, что рекомендация появилась после того, как сократились потоки необходимых анализов у пассажиров паромов, самолетов, с мобильных пунктов проверки, было решено расширить превентивные анализы на коронавирус среди бессимптомных групп.

"Например, предусмотрена возможность проверки работников, которые работают в учреждениях здравоохранения, где есть зараженные коллеги. Также работников различных учреждений ухода и домов престарелых, хотя у них может и не быть симптомов. Эта проверка важна, поскольку они работают пожилыми людьми, являющимися группой самого большого риска, которую нужно максимально защитить", – сказала Л. Бушинскайте.

В среду о рекомендации министра здравоохранения Аурелиюса Вериги проводить анализы среди руководства страны сообщила программа "Панорама" телеканала LRT.

По сообщению телеканала, анализы на COVID-19 у президента, спикера Сейма, его заместителей, премьера, министров рекомендуется брать еженедельно.

А. Верига, являющийся также главой Оперативного госцентра по экстремальной ситуации, считает, что такие анализы необходимы для обеспечения непрерывной работы в стране в ситуации экстремальной ситуации.

Представитель президента Литвы Гитанаса Науседы по связям с общественностью Антанас Бубнялис сообщил BNS, что в данный момент глава государства не намерен проверяться на коронавирус.

"Такой тест для защиты здоровья президента, его близких или членов его команды был бы проведен, если бы признаки вируса или в окружении президента был бы выявлен заболевший человек. В президентской администрации и в личном окружении президента соблюдаются особо строгие меры безопасности и превенции заболеваний", – сказал А. Бубнялис.

С 16 марта в Литве объявлен всеобщий карантин в связи с распространением коронавируса, еще раньше была объявлена экстремальная ситуация.

В среду правительство решил продлить карантин до 27 апреля.