Торговые сети в Литве начинают продавать маски и антисептики: Norfa сообщает, что маски подешевеют

Торговая сеть Norfa сообщает, что 10,11 и 13 апреля будет продавать медицинские маски по 27,99 евро за 50 шт.

В пресс-релизе сказано, что снизить цену удалось, поскольку сеть нашла другого поставщика и заказала больше масок.

"До сих пор маски в Norfа были дороже, поскольку их покупали как только объявили о пандемии, в самый пик, партия была небольшая и доставлена в Литву на дорогом самолете. Мы старались получить маски как можно скорее, потребность в них была велика", - сказал пресс-секретарь Norfа Дарюс Рилишкис.

"Несмотря на достаточно высокую цену, маски в Norfа были самыми дешевыми на рынке, такими и должны остаться в будущем", - сказал он.

Delfi напоминает, что на прошлой неделе маски в магазинах этой сети стоили 44,99 евро за 50 шт, что вызвало возмущение у посла Литвы в Китае Ины Марчюлёните.

Тогда коммерческий директор сети Norfа Александра Брагина представила подробный отчет и объяснила откуда такая цена.

Со среды магазины сети Maxima начали торговлю медицинскими масками.

"Всего мы заказали в Китае 3,5 млн. медицинских масок. Полученные маски мы раздадим своим работникам, передадим другим компаниям Maxima Grupė и Vilniaus prekyba, а миллион продадим", – сказала представитель Maximа Вилма Друлене.

Согласно распоряжению Минздрава Литвы один покупатель может приобрести не больше 50 шт масок. Это одна упаковка. Ее стоимость 29,99 евро. На прошлой неделе эта сеть начала продавать многоразовые маски компании Utenos trikotažаs по 3,49 евро за штуку.

Ранее сообщалось, что сеть Iki на этой неделе начнет продажу многоразовых масок. Их продают по 4,99 евро. В ближайшее время сеть намерена предложить своим клиентам и одноразовые маски и респираторы. Одноразовые маски будут стоить 34,99 евро за 50 шт.