За прошедшие сутки в Литве выявили 42 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в Литве установили 42 новых случая коронавируса, сообщает Минздрав. Общее количество заболевших в стране составляет 955.

По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения 9 апреля в 7.00 ч.:

В Литве были подтверждены: 955

Из них за минувшие сутки: 42

За вторник проверили: 2699

Всего до вчерашнего дня было проверено: 32 809 образцов

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхание – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.