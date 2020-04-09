Согласны ли вы отдать за яйцо 30 евро? Литовцы активно раскупают эти яйца

В этом году на Пасху жителей Литвы призывают оставаться дома и не навещать родственников, однако и дома жители будут соблюдать пасхальные традиции. На Пасху жители красят яйца. Пока одни используют луковую шелуху, воск и травы для покраски куриных яиц, другие будут расписывать страусиные яйца.

На страусиной ферме Marcinkevičių stručių fermа страусов стало меньше, меньше и яиц. Хозяин фермы Юозас Марцинкявичюс рассказал, что сейчас понемногу распродает своих птиц, но на эту Пасху еще может предложить страусиные яйца.

"Люди еще звонят, но у нас осталось всего несколько страусов, поэтому все распродано, пару яиц мы оставили себе", – сказал он.

По словам собеседника, яйца покупают не только жители, но и организации.

Много лет подряд страусовод продает яйца по одной и той же цене – 30 евро за штуку (в литах было 100 литов).

На вопрос, что жители делают с яйцами на Пасху, Марцинкявичюс сказал, что обычно из яиц жарят омлет, а скорлупу красят.

Информацию о том, что в этом году не все желающие смогут купить страусиные яйца, подтвердил и другой страусовод - Александр Скляр.

По его словам, люди звонят, интересуются, а некоторые покупают сразу большое количество.

Stručiai Foto: DELFI / Laimonas Jankauskas

"Но каждый год бывает одно и то же – желающих купить яйца бывает больше, чем яиц", – сказал Скляр. Во время карантина он либо сам доставляет заказ клиентам, либо они приезжают за яйцом в хозяйство.

В среднем страусиное яйцо весит 1,5 кг.

"Такое яйцо можно сварить и есть, если семья большая, но я предлагаю, сделать в скорлупе дырочку, удались содержимое, пожарить яичницу, а скорлупу вымыть, просушить и раскрасить", – сказал собеседник.

В этом году он продает яйца в корзинках по 35 евро.