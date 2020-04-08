Мэр Вильнюса рассказал, как все изменится в праздничные выходные

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в передаче "День на Delfi" рассказал, как все изменится в праздничные выходные. Он заверил, что главное - соблюдение правил – тогда не будет штрафов и прочих вещей. Шимашюс сказал, что некоторые могут пытаться обойти правила, но призывает не делать этого. Мэр сказал, что у мэрии есть идентификационные точки, излюбленные места жителей.

Мэр акцентировал, что сейчас важно сосредоточиться и избегать всяких поездок.

"Во-первых, я хочу заметить, что премьер правильно сказал, не надо поддаваться соблазну и ехать к родственникам из-за хорошей погоды. Если мы любим наших близких, давайте не посещать их на Пасху, если хотим отметить с ними Рождество. А что касается подробностей, замечу, некоторые люди играют в хитроумные игры, думаю, найти какой-то путь и проехать. Я предлагают не играть в такие игры, эти не игра, все серьезно. Мы поможем полицейским знаками, всем, чем сможем, чтобы все было понятно. Конечно, я верю, что ситуации могут быть разные, но тогда и поможем полиции их решать, сейчас не надо впутываться в детали – надо выполнять указания, надо делать", – сказал Шимашюс.

Он подчеркнул, что полиции предоставят все необходимое. Если потребуется больше, мэрия поможет. Правда, многие знают, что в Вильнюсе живет много людей, которые на самом деле прописаны в других городах.

"Я рекомендую следующее – не надо ехать в Шилуте, Тельшяй, Плунге, если вы живете в Вильнюсе. Оставайтесь в Вильнюсе. А если вы решите съездить в лес, я думаю, полиция отнесется с пониманием, это ее функция, впустит вас потом в город, в котором вы живете. А что касается премьера - впустят ли его в Вильнюс, если он живет в Вильнюсском районе, конечно, впустят. Думаю, все будет хорошо, сосредоточьтесь и не навещайте близких. Я верю, что у полиции будет понимание для решения ситуации", – сказал Шимашюс.

На вопрос, успеет ли Вильнюс подготовиться к таким изменениям, мэр сказал, что время тут не проблема.

"Ничего тут драматического не вижу, если появляются какие-то вызовы, не забывайте, наши деды пережили войну, поэтому не метаться и посидеть спокойно дома - это не вызов. Я больше обратил бы внимание на то, что сказал премьер, что сейчас очень важно, чтобы кривая выровнялась, для этого нужен контроль. Я бы очень хотел, чтобы проверяли врачей, поскольку сейчас у нас обманчивый фон, масштабы тестирования уменьшаются, хотя желающих много, врачей пока не тестируют. А что касается с контролем, то не время тут главное.

Если кто-то захочет партизанскими путями пробраться через лес, перехитрить власти, думаю, у него получиться, но я призываю не делать этого", – сказал Шимашюс.

Он сказал также, что идентифицированы места, где собираются вильнюсцы.

"Мы идентифицировали около 100 таких точек, с нами технологический прогресс – мы можем высоко поднять дроны, посмотреть, не собираются ли люди группами", – сказал мэр.

Напомним, что правительство 8 апреля запретило жителям на праздники ездить в другие города. Запрет вступает в силу с 20 ч. 10 апреля и будет длиться до 20 ч. 13 апреля.