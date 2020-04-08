В Вильнюсском районе столкнулись автомобили: Volvo оказался в кювете

8 апреля в Вильнюсском районе, в деревне Мишкиняй, на ул. Тесёи, столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие.

Сообщение о ДТП поступило в 16 ч.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что столкнулись два автомобиля. Никто зажат не был.

На месте происшествия работает полиция и врачи. Очевидцы рассказали, что один из участников ДТЮ съехал с дороги и перевернулся.

Полиция рассказала, что сообщалось о двух пострадавших. Сообщалось, что люди в сознании, у них в крови головы.

В ДТП участвовали автомобили Volvo и Renault.

По предварительным данным, оба водителя были трезвыми.

Полиция сказала, что один из водителей повредил шею, второй - ногу, она они доставлены в больницу.