Бесчинствовавших в гостинице вернувшихся из Норвегии литовцев увезла полиция

Вернувшиеся из Норвегии литовцы две недели находились в изоляции в гостинице Gerungė. Их самоизоляция не была примерной, мужчины бесчинствовали, устраивали беспорядки, 8 апреля срок их изоляции истек, мужчин из гостиницы увезла полиция. По словам директора гостиницы, в одной комнате зафиксирован ущерб, однако находившиеся в нем люди свою вину отрицают.

Как сказала Диана Витене, сегодня гостиницу покинули 4 последних человека, 2 их низ увезла полиция. Директор гостиницы рассказала, что истек срок изоляции этих людей. Помещения осмотрели супруг директора, полиция и охранники.

"В одном номере была повреждена стена, сломана одна кровать. Мы спросили, как выглядела комната перед расселением людей, горничная сказала, что в комнате все было в порядке. Проживавшие в комнате свою вину не признают, говорят, что кровать они не ломали. Мой муж говорил с ними, но не знаю, что будет дальше", – сказала Д.Витене.

Статьи по теме: В литовской гостинице бесчинствуют закрытые на время изоляции жители

По ее словам, мужчины признались только в том, что они повредили стену, но уверяют, что кровать не ломали. Полиция ничего не делает, придется выяснять ситуацию самим.

"Другие постояльцы оставили после себя комнаты в полном порядке, даже кровати заправили, вынесли мусор. И эти двое в комнате прибрали, мусор вынесли, но в комнате были зафиксированы повреждения. Я не понимаю, как люди могут отрицать свою вину, кровать точно была целой. Ситуация очень сложная, мы даже не можем доказать, что перед их поселением все было в порядке", – сказала директор гостиницы.

По словам Д.Витене, сегодня приезжали работники компании Molėtų švarа, они дезинфицировали помещение. Она заметила, что в гостинице не было ни одного заболевшего коронавирусом, но дезинфекция была обязательным условием. Она уверяет, что написала заявление в полицию, но не знает, чем все закончится.

"Мы обсудили с мужем сумму ущерба, ведь придется покупать новую кровать, перекрасить стену, но пока оценить сложно. Эта изоляция стоила немало нервов и здоровья", – сказала женщина.

DELFI уже сообщал о том, что люди, помещенные в гостиницу Gerungė, нарушали порядок, ходили в магазин за алкоголем, лазали через балкон и таким образом приводили в номер гостей.