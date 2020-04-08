В Литве обязали носить маски, за несоблюдение требования - штраф

С пятницы в Литве в общественных местах будет обязательно носить средства защиты на лице, решило в среду правительство. Согласно изменениям карантинных условий, принятым правительством, в общественных местах следует "носить средства, закрывающие нос и рот (маски, респираторы и прочие средства)".

До сих пор это носило лишь рекомендательный характер.

"Сегодня принято решение об обязательном ношении в общественных местах личных средствах защиты – масках, респираторах, прочих похожих вещах", – заявил после заседания в среду премьер-министр Саулюс Сквернялис.

"Поймите, это не абсолютно. Если вы один идете по лесу, то это один режим, но с приближением человека, с приближением возможного контакта, действительно эти средства следует носить", – сказал он.

Премьер утверждает, что ужесточенные правила вводят для того, чтобы приучить жителей использовать защитные средства.

"Мы не хотим наказывать, но хотим, чтобы люди привыкли, особенно если говорить о еще действующих и возможно открываемых в будущем торговых местах, услугах, – чтобы сформировался навык, что нужно защищаться", – сказал он.

"Предложение медицинских масок в стране уже появляется. Мы оставим пару дней для их приобретения", – добавил С. Сквернялис.

Глава правительства попросил должностных лиц не спешить наказывать людей без защитных средств, а оценивать конкретную ситуацию.

"Надеюсь, что должностные лица при обеспечении режима будут особо вежливыми, принципиальными, но не будут бросаться штрафовать каждого. Не в этом цель и требование. Просто нужно индивидуально, с умом, ответственно оценивать каждого человека, ситуацию, и только в исключительных случаях использовать те средства, которые предоставлены законом", – сказал С. Сквернялис.

"Но если людям будет сделано замечание, обратят их внимание, и если они злонамеренно все равно не будут носить, то у должностных лиц есть право применить санкции", – сказал он.

После повышения Сеймом штрафов, за нарушение правил карантина физическим лицам грозят штрафы от 500 до 1000 евро, а руководителям юридических лиц или прочим ответственным лицам – от 1,5 тыс. до 6 тыс. евро.