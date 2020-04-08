Над главврачом Клайпедской университетской больницы повис дамоклов меч Правительство настаивает на увольнении

Депутат городского совета Клайпеды Нина Путейкене настаивает на увольнении главврача Клайпедской университетской больницы Винсаса Янушониса. По ее словам, это необходимость, обусловленная множеством нарушений. Похожей точки зрения придерживаются премьер Саулюс Сквернялис и министр здравоохранения Аурелиюс Верига, но мэр города-порта Витаутас Грубляускас не разделяет эту позицию.

На данный момент в Клайпеде зафиксировано 110 активных случаев заражения SARS-CoV-2. Город занимает второе место в стране по числу инфицированных медиков - лечение проходят 52 человека. На прошлой неделе к прессе обращались представители профсоюзов и ряд врачей, которые находятся в изоляции. Сотрудники медперсонала указывали на многочисленные нарушения и безответственную работу руководства больницы во главе с Винсасом Янушонисом. Речь шла о нехватке дезинфицирующих средств на входе в медучреждение, ошибках во время проведения санитарно-гигиенических мероприятий и неспособности обеспечить безопасность врачей, что привело к созданию внутреннего очага и закрытию большинства больничных отделений.

Комиссия Минздрава провела расследование, подготовив свои выводы, однако министерство пока отказывается обнародовать эту информацию. Между тем Саулюс Сквернялис и Аурелиюс Верига даже обмолвились о необходимости начать досудебное расследование. Выступая в Сейме, премьер заявил, что ознакомился с оценкой комиссии. Он охарактеризовал ситуацию как «плачевную», обеспокоенность выразил и президент Гитанас Науседа, но первые лица страны оставили принятие решений за местными властями. Увольнять или не увольнять? Это решение будут принимать мэр и горсовет. Удаленное заседание депутатов запланировано на четверг, свое видение ситуации обрисует и сам главврач Винсас Янушонис.

Разошлись в оценках

Нина Путейкене, как депутат от оппозиции, призывает внести в повестку заседания вопрос об увольнении, но ни мэр, ни правящее большинство, ни ее коллеги по оппозиционным фракциям не спешат рубить с плеча. Ситуацию осложняет и то, что мнения работников медучреждения разделились. Так, глава профсоюза сотрудников больницы Дайнюс Бурдулис раскритиковал действия администрации, заявив о массе нарушений. Вслед за этим с обращением выступили Вида Шерейкене и Витаутас Грикшас – полномочные делегаты объединенных профсоюзов Клайпедской университетской больницы. По их словам, заявления Бурдулиса не имеют ничего общего с действительностью, а его выступление от имени 300 сотрудников медперсонала – фикция. Их же профсоюз объединяет 702 человека, у них нет ни явных замечаний, ни требований уволить главврача.

Сам Винсас Янушонис заявил, что отдельные нарушения – единичные случаи, а больница и ее лаборатория достойно справляется со всеми вызовами, являясь главным медучреждением, покрывающим все нужды и запросы больных коронавирусом не только по Клайпеде, но и по всей Западной Литве. Отвечая на вопрос о жесткой критике со стороны Бурдулиса, главврач парировал: «Я бы сказал прямо – во-первых, глава этого профсоюза открыто лжет, рассказывая о том, что не хватает средств защиты. Он не медик, а физик, его профсоюз состоит из 8 человек, включая его самого, поэтому я считаю, что никакое профессиональное объединение он не представляет».

Говоря о решении закрыть большую часть отделений, Янушонис подчеркнул – ни Минздрав, ни правительственная комиссия, ни министр не имеют к этому никакого отношения. Это его личное решение, как руководителя больницы. Решение временное.

День "X"

Несмотря на обеспокоенность президента, критику премьера и главы Минздарава, ни мэра Клайпеды, ни самого главврача, ни депутатов горсовета не ознакомили с содержанием выводов комиссии, признавшей факт серьезных нарушений. Финальное слово в любом случае за горсоветом. В это же время градоначальник Витаутас Грубляускас спешит успокоить общественность, политиков и журналистов. Его посыл заключается в следующем: ко всем заявлениям надо относиться критически, а принимать сложные решения, руководствуясь конкретной информацией, которой пока нет.

Отвечая на вопрос о требованиях оппозиции, мэр напоминает, что депутат Нина Путейене не может говорить за всех, она – независимый член горсовета, не входящий ни в одну из фракций.

Председатель крупнейшей оппозиционной фракции, созданной вокруг партии «Союз крестьян и зеленых Литвы», Арвидас Вайткус в разговоре с журналистом подчеркнул, что будет руководствоваться экспертными оценками и ответами на вопросы самого Янушониса в ходе заседания горсовета, но никак не эмоциональными заявлениями и слухами.

«В своей работе я привык руководствоваться выводами экспертов. Я слышу и вижу множество негативных отзывов о работе руководства Клайпедской университетской больницы, но все же хотелось бы увидеть и ознакомиться с пояснением со стороны министерства и окончательными выводами комиссии», - сказал он.

Вместе с этим Арвидас Вайткус признал, что на уровне городских властей невооруженным глазом видны проблемы с коммуникацией и ненужная конфронтация руководства Клайпеды с центральными властями.

«Сложившуюся ситуацию (конфронтацию с правительством. – Прим. Ред.) я оцениваю отрицательно. Не хочу оказаться среди тех, кто критикует, но обязан выделить пару моментов. Во-первых, очень мало гласности и публичности со стороны самоуправления даже по отношению к депутатам горсовета. (…) Чувствуется обособленность членов горсовета от городского управления, - сказал Вайткус, подчеркнув, что его огорчают конфликты между Клайпедой и правительством. – По моему убеждению, сегодняшняя конфронтация с министерством здравоохранения, которая почему-то очень ярко выделяется именно в Клайпеде и Вильнюсе, хотя другие города справляются, нельзя назвать здоровым положением вещей. Во время сложной ситуации это вредит другим решениям», - заключил глава фракции.

Заседание Клайпедского горсовета запланировано на этот четверг, 9 апреля.