Глава Минздрава уточнил: даже если условия смягчат, некоторые услуги появятся нескоро

В среду правительство Литвы планирует продлить карантин, однако многих жителей интересует, когда же смягчат условия. Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига рассказал, что означает смягчение карантина.

Верига сказал, что сейчас все обсуждают смягчение карантина, к этому шагу надо готовиться ответственно. Однако это смягчение не коснется людей из группы риска, они по-прежнему должны оставаться в изоляции.

"Мы должны понимать, что несмотря на послабление, оно не должно нарушать принципы карантина, не должно создавать условия для скопления людей. Все места, связанные с развлечениями, большие торговые центры, где скопление людей неизбежно, для таких мест условия не будут смягчены в ближайшее время. Можно говорить о магазинах, у которых есть отдельный вход", – сказал министр.

Что касается зубных врачей и спортклубов, министр заметил, что у зубных врачей специфика работы такая, что они находятся близко от ротовой полости, поэтому вероятность заразиться очень велика. Тут надо говорить о высоком уровне безопасности.

"Если и будет возобновлена плановая одонтология, то только в таком случае, если специалист может обеспечить высокий уровень защиты. Что касается спортклубов, это общие души, потеющие люди, там возможность аэрозольного распространения очень высока. И это не то, в чем человек нуждается в первую очередь. Люди могут пойти погулять в парк, но точно не в спортклуб", - сказал министр.