Совет Европы: важно, чтобы власти предоставляли информацию на языках нацменьшинств

Большинство стран мира, включая государства-члены Совета Европы, сталкиваются с беспрецедентной пандемией, так называемой коронавирусной инфекцией или COVID-19. На протяжении нескольких недель правительства постепенно и разными темпами принимают самые разнообразные меры: от рекомендаций, касающихся основных правил личной гигиены, до частичной или полной самоизоляции населения.

Соответствующие органы власти на национальном, региональном и местном уровнях, а также медицинские эксперты неизменно подчёркивают, что только при условии строгого соблюдения предложенных мер удастся сдержать дальнейшее распространение COVID-19, сообщается на сайте Совета Европы.

Приветствуя предпринятые шаги, необходимо в то же время отметить, что страны не распространяют у себя на систематической основе информацию, инструкции, руководящие принципы или рекомендации на языках, не являющихся их официальными языками. Это относится и к традиционным региональным языкам или языкам меньшинств, на которых говорят в соответствующих странах. Распространение необходимых рекомендаций на этих языках имеет важнейшее значение для благополучия носителей региональных языков или языков меньшинств.

Важно отметить, и власти не должны забывать об этом, что национальные меньшинства являются неотъемлемой частью обществ и что для того, чтобы принятые меры начали давать отдачу, информация об этих мерах должна быть обнародована и легко доступна для всего населения.

Приведенное выше утверждение должно рассматриваться как требование к государствам-членам Совета Европы, ратифицировавшим Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств (в частности, её положения, касающиеся медицинского обслуживания и государственного управления), при этом остальные государства-члены Совета Европы должны серьезно рассмотреть возможность обращения к своим гражданам на всех языках, традиционно используемых в их странах.

Некоторые государства прибегают к онлайн-обучению или преподаванию посредством телевидения. Однако в большинстве случаев преподавание ограничивается одним или несколькими официальными языками без учета потребностей учащихся, обучение которых обычно проходит на региональных языках или языках меньшинств. Такой подход может рассматриваться не только как противоречащий положениям Хартии, но и как дискриминационный.

Вместе с этим посланием Комитет экспертов по Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств призывает государства принимать во внимание вопросы, связанные с языками, при разработке дальнейшей политики и инструкций по преодолению этого беспрецедентного кризиса в области здравоохранения.