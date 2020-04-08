У сбежавшей во вторник из Сантаришкес женщины диагностировали коронавирус комментарий главы Минздрава

Выяснилось, что сбежавшая 7 апреля из Инфекционного отделения Сантаришкской больницы пациентка больна коронавирусом. Эту информацию в среду подтвердила пресс-секретарь клиники Йоланта Нормантене.

"Она более коронавирусной инфекцией, сейчас она находится в инфекционном отделении", – сказала Нормантене.

По ее словам, пациентку вернули в клинику вчера. Сейчас симптомы болезни у женщины легкие.

"Это пациент с легкой формой заболевания, но пока он у нас", – прибавила Нормантене.

7 апреля сообщалось, что пациентка, которая должна была ждать в изоляции результата теста, сбежала через окно больницы. Меньше чем через час ее нашли дома в общежитии на ул. Геросёс Вильтес.

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис в среду информировал, что по факту побега пациентки из клиники начато расследование. За нарушение женщине грозят общественные работы, штраф или ограничение свободы.

Женщина (1979 г.р.) давно известна полиции как местная проститутка. Беспокойстве вызвал тот факт, что женщина приехала домой из больницы на автобусе.

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал, что пока больницы справляются с пациентами. Он заметил, что если в будущем такие случаи участятся, то для регулирования процесса придется привлечь полицию.

"Это отдельные случаи, только после единичного случая усиливать охрану не имеет смысла. В этом случае ситуация была быстро разрешена. Если количество таких случаев увеличится, будет больше безответственных членов общества, то напоминаю, за это грозит ответственность.

Если такой сбежавший человек кого-то заразит, и это будет доказано, ему грозит уголовная ответственность, я надеюсь, люди это понимают. Если увидим, что медучреждения сами не справляются, у нас есть возможность привлечь как полицию, так и другие службы, чтобы обеспечить безопасность", - сказал Верига.