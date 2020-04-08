Ученые дали прогноз на смертность и развитие эпидемии коронавируса по странам Европы

Институт Здоровья Метрики и оценки (IHME) Университета Вашингтона в Сиэтле опубликовал во вторник, 7 апреля, свой прогноз на развитие эпидемии коронавируса. Исследовали отмечают, что речь идет о "первой волне" пандемии. По их оценкам, общий пик смертности в Европе придется на третью неделю апреля, несмотря на то, что пик смертности уже пройден в Испании и Италии.

Ученые подсчитали, что общее число умерших от коронавируса составит в Европе 151 680 человек. В США они прогнозируют 81 766 смертей. Близки к пику эпидемии Нидерланды, Ирландия, Австрия и Люксембург. А ситуацию в Великобритании, Германии, Норвегии и Греции американские исследователи считают ранней стадией.

Большая часть смертей прогнозируется в Великобритании

По оценкам IHME, в Великобритании из-за коронавируса могут скончаться около 66 тысяч человек к началу августа. Пик смертности там придется на 17 апреля. Для Германии американские ученые назвали 19 апреля как день с самым высоким показателем смертности. Здесь до августа прогнозируется 8 802 умерших в результате эпидемии.

При этом ослабление ограничений по социальному дистанцированию может ухудшить показатели, считает глава IHME доктор Кристофер Мюррей. Он уверен, что для снижения риска "второй волны", пока не доступна вакцинация, надо проводить массовое тестирование, продолжать отслеживать контакты и вводить карантин для инфицированных.

Смертность зависит от ресурсов системы здравоохранения

Для проведения исследования IHME собрал данные о количестве случаев, данные о числе уже умерших с разбивкой по возрасту населения в Италии, Испании, Китае, Южной Корее и США и рассчитал ожидаемый уровень смертности для ряда стран.

При этом ученые обращали внимание на готовность к эпидемии системы здравоохранения. Так, ожидается, что в пике "первой волны" эпидемии Великобритании необходимо будет больше ста тысяч больничных коек и почти 25 тысяч мест в интенсивной терапии, тогда как сейчас есть лишь около 18 000 мест в обычных палатах и 744 — в отделениях интенсивной терапии.

По данным исследования, с дефицитом мест в больницах для заразившихся коронавирусом столкнутся и другие страны, в том числе Франция и Швеция, в отличие от Германии, которой хватит на пике "первой волны" имеющихся коек в обычных палатах и в интенсивной терапии.