В среду в Литве по-прежнему будет тепло

В среду над южными районами страны пройдет небольшая зона высокого давления. Будет немного прохладнее, чем накануне, в основном 15-18 градусов. На взморье днем будет всего 11-13 градусов тепла, во второй половине дня появятся небольшие облака, к вечеру их станет больше. На востоке и юго-востоке будет солнечно весь день.

День будет солнечным и спокойным, ветер ожидается несильный - 4-9 м/с.

В четверг ожидаются перемены. С Балтийского моря придет холодный атмосферный фронт, который захватит Жемайтию уже утром, а днем проникнет и в другие районы.

Ночью небольшие дожди придут на западе, днем дождь пройдет в большинстве районов. Местами возможны грозы. Ветер усилится до 15-18 м/с.

Ночью будет 2-7 градусов тепла, однако днем будет всего 9-14 градусов. Теплее будет разве что на юге страны, где местами воздух прогреется до 15-16 градусов.