В среду ночью в Вильнюс прилетел самолет из Лондона

В среду ночью в Вильнюс прилетел самолет из Лондона с 219 пассажирами на борту.

Глава коммуникации Литовских аэропортов Марюс Зеленюс сказал, что самолет из Станстеда совершил посадку в 2.53 ч.

Самолет вылетел из Лондона позже, чем планировалось, потому что ждал вернувшихся из Манилы граждан Литвы, сказала BNS пресс-секретарь министра транспорта и коммуникаций Алдона-Виолета Гринене.

Представитель организатора рейса Kidy Tour Вилма Вайтекунайте сказала, что большая группа людей хотела прилететь из Дублина, но разрешение на этот рейс не было получено.

По словам Гринене, министерство получило запрос МИД на выдачу разрешений на два авиарейса, но было выдало лишь одно - на лондонский рейс.

Министерство указало, что эти рейсы организуют по инициативе частных перевозчиков и каждый случай рассматривается очень тщательно.

Во вторник в Литве не садился ни один самолет.