Литва: подтверждено 880 случаев, проведено 27807 тестов, умерли 15 человек.

Латвия: подтверждено 548 случаев, проведено 22575 тестов, умер 1 человек.

Эстония: подтверждено 1149 случаев, проведено 23546 тестов, умер 21 человек.