Подтверждённые случаи коронавируса: Литва – 880, Латвия – 548, Эстония – 1149

BNS ru.DELFI.lt

В странах Балтии к полудню вторника подтверждено в общей сложности 2577 случаев нового коронавируса, 15 смертей зафиксировано в Литве, 21 - в Эстонии, одна - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.

Литва: подтверждено 880 случаев, проведено 27807 тестов, умерли 15 человек. Латвия: подтверждено 548 случаев, проведено 22575 тестов, умер 1 человек. Эстония: подтверждено 1149 случаев, проведено 23546 тестов, умер 21 человек.

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