Данные прокуроров: Палецкис в России встречался с Головатовым и свидетельствовал против Литвы

Выясняются детали скандального дела, в рамках которого обвинения предъявлены литовскому политику Альгирдасу Палецкису – прокуроры получили данные, что он в России встречался с командующим группы "Альфа" Михаилом Головатовым, участником кровавых событий 13 января и даже согласился давать показания в деле против Литвы. Между тем его сообщник в этом деле стал тайным свидетелем. Сообщают, что Головатов обоим заплатил 6000 евро.

Головатов в Литве был осужден заочно в деле о 13 января, его приговорили к 12 годам лишения свободы. В 2011 году по просьбе литовской правоохраны Головатов был задержан в Австрии, однако его не выдали Литве, а отпустили.

Вердикт в деле о 13 января еще не вступил в силу – жалобы прокуроров и осужденных еще рассматривает Литовский апелляционный суд, который 6 апреля разрешил выпустить на волю Палецкиса (он провел за решеткой 1,5 года). Палецкису на ногу надели браслет и запретили выходить из дома, кроме того, его отец экс-европарламентарий Юстас-Винцас Палецкис заплатил залог в 50 000 евро

Палецкис отрицает свою вину и утверждает, что шпионажем в пользу России не занимался.

Однако прокуроры утверждают, что в ходе расследования выяснили - Палецкис вместе с сообщником предпринимателем Деймантасом Бертаускасом совершили возможные преступные действия в период с 16 февраля 2017 по 10 октября 2018 года.

Выяснилось, что они встречались с тремя гражданами России – бывшим офицером "Альфа" Эдуардом Кругловым, командующим группы "Альфа" Головатовым и разведчиком ФСБ лучность которого пока не установлена.

Согласно материалам дела, Палецкис с сообщником должны были собрать информацию о деле 13 января и других делах, связанных с советской агрессией.

Бертаускас хотел возобновить деятельность Литовской народной партии. и на основе подписанного с "Единой Россией" в 2011 г. соглашения получить финансирование на действие этой партии и Союза русских Литвы.

Выяснилось, что 17-18 февраля 2017 г. Палецкис и Бертаускас ездили в Москву, чтобы договориться о сотрудничестве с "Единой Россией". Для этого связались с Головатовым и Кругловым. Головатов завербовал их обоих, чтобы они собирали информацию для российских спецслужб.

Палецкис и Бертаускас ездили в Россию не раз – во время одной встречи Головатов просил их найти, кто за деньги мог бы сделать справку о тяжелой болезни Юрия Меля. Якобы благодаря такой справке Мель смог оказаться на воле.

Выяснилось, что российские визы Палецкис и Бертаускас получали бесплатно. Кроме того, на выполнение заданий Палецкис получил 6000 евро, которые разделил с Бертаускасом. Прокуроры выяснили, что по просьбе Головатова Палецкис был опрошен как свидетель в уголовном деле, цель которого - дискредитация судебного процесса о 13 января в Литве.

Палецкис был арестован 10 октября 2018 года, он свою вину не признает, уверяет, что ездил в Россию как журналист, поскольку пишет книгу о 13 января. Между тем Бертаускас свою вину признал и сотрудничает с правоохраной.