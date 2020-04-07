Глава Минздрава: последнее, что будет разрешено – праздники и развлечения

7 апреля министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига представил новости, связанные с работой по сдерживанию коронавируса (COVID-19).

Верига напомнил, что пока, если брать проценты, уровень заболевания быстро не растет.

Он упомянул, что в пасхальные выходные будет ограничено сообщение между городами. Это будет обеспечивать полиция и армия. Министр призвал жителей не ездить к родственникам на праздники, а оставаться у себя дома.

По словам главы Минздрава, количество заболевших может снова вырасти, если люди не будут соблюдать карантин.

"Не обо всех случаях заболевания нам известно, некоторые могут быть бессимптомными. Поэтому и вводится карантин, чтобы у людей было как можно меньше контактов", – сказал Верига.

По его словам, 7 апреля были зарегистрированы поправки, которые позволят увеличить зарплаты врачей и резидентов на 15%.

"Я вижу публикации, в которых сказано, что не все еще получили врачи. Так и не могли - это 2000 куб м средств, это тонны. Самолет не может доставить сразу все. Часть видно привезет наземный транспорт, это займет около недели", – сказал министр.

В последнюю неделю много говорят о смягчении условий карантина. По словам министра, обсуждают, каким условиям должны отвечать поставщики услуг и бизнес, чтобы они могли начать работу.

"Надо понимать, что даже после того, как будут какие-то послабления, разрешат поставку каких-то услуг, сначала никакие собрания не будут разрешать. Последнее, что разрешат - это праздники и развлечения. Первое, что надо ослабить, так это то, в чем есть необходимость. Какие-то товары, услуги. Но точно не развлечения и не праздники, это будет в последнюю очередь", – сказал Верига.