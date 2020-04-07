К приезду пожарных загорелся один жилой дом. Пожарные тушили три постройки: жилой дом и две хозпостройки. Пожар тушили пять автоцистерн.
Загорелась сухая трава, а он нее – находящийся рядом лесок. Этот пожар тушат лесничие.
Во вторник, в 13.28 ч., пожарным сообщили о большом пожаре в Шальчининкском районе, в деревне Науеи Межёнис.
К приезду пожарных загорелся один жилой дом. Пожарные тушили три постройки: жилой дом и две хозпостройки. Пожар тушили пять автоцистерн.
Загорелась сухая трава, а он нее – находящийся рядом лесок. Этот пожар тушат лесничие.