В Шальчининкском районе начался большой пожар: горят и постройки и лес

Во вторник, в 13.28 ч., пожарным сообщили о большом пожаре в Шальчининкском районе, в деревне Науеи Межёнис.

К приезду пожарных загорелся один жилой дом. Пожарные тушили три постройки: жилой дом и две хозпостройки. Пожар тушили пять автоцистерн.

Загорелась сухая трава, а он нее – находящийся рядом лесок. Этот пожар тушат лесничие.