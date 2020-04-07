Курьер о работе в сегодняшних условиях: чувствую себя как прокаженный

Курьер Айдас Паужуолис сразу же почувствовал, что такое карантин в связи с угрозой коронавируса. С первого дня он работает по новым правилам, нагрузка удвоилась, к ней прибавилось беспокойство в связи со здоровьем.

Айдас работает в Пакруойском районе, в компании DPD Lietuva. Он рассказал, что компания готовилась к карантину еще до его объявления – курьеров ознакомили со всей необходимой информацией, новыми правилами, обеспечили защитными перчатками, масками, антисептиком.

Он похвалил не только коллег, соблюдающих новый порядок, но и заказчиков.

"Лучше всего помогает в защите информация, которой делятся люди – в социальных сетях они сообщают, что посещали страны, которые являются очагами инфекции. В таких случаях мы иначе реагируем, соблюдаем еще большую дистанцию, чтобы свести риск до минимума", – сказал собеседник.

Правда, по его словам, это не всегда возможно из-за специфической работы. Один из примеров - услуга по возврату товара, в этом случае заказчик должен поставить подпись. Но и тут был найден выход.

"На таких документах достаточно одной подписи, места, где должна стоять подпись выделены ярким цветом. Кроме того, чаще всего люди ставят подпись на улице, а не в помещении. Потом документы какое-то время проводят в режиме "карантина", – рассказал Паужуолис.

Он сказал, что люди принимают новые правила безопасности DPD позитивно. Важнейшие изменения - невозможно заплатить за товары наличными и бесконтактная доставка. Курьер оставляет посылку, соблюдая безопасную дистанцию в 2 м. Получатель должен предъявить документ, курьер вводит в систему 5 последних чисел номера документа.

Раньше доставляли отвар от двери до двери, сейчас клиентов просят выйти на улицу. Айдас заметил, что сейчас чаще бывают случаи, когда клиенты не хотят предъявлять документы или у них нет документов, в таком случае курьер с помощью сканера фотографирует получателя с посылкой, находясь на безопасном расстоянии.

Он также заметил, что больше клиентов выбирает доставку через почтоматы.

Паужуолис признал, что все чаще ощущает беспокойство в связи с вирусом:

"Страшно не столько за себя, сколько за других. А вдруг кого-то заражу? Возможно, это потому что много читаю, тут появляются всякие сомнения и беспокойство. Их усиливает и поведение клиентов. Ведь они защищаются, как могут – выходят в масках и перчатках, избегают малейшего контакта. Люди боятся, поэтому иногда чувствуешь себя как прокаженный – ты передаеш- посылку, а от тебя отходят подальше".

По словам молодого человека, сейчас ему приходится доставлять по 90 и больше посылок в день.