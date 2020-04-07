Сейм Литвы одобрил назначение Дарюса Яунишкиса на пост главы ДГБ на второй срок Яунишкис обещает улучшать внутреннюю коммуникацию ДГБ

Парламент Литвы одобрил назначение на второй срок Дарюса Яунишкиса главой Департамента Госбезопасности (ДГБ).

За это во вторник проголосовали 109 членов сейма, "против" были четыре, пять воздержались.

По закону, директора ДГБ назначает и увольняет президент с одобрения сейма.

Глава Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Дайнюс Гайжаускас сказал, что деятельность ДГБ в период руководства Д. Яунишкиса, значительно улучшилась.

Он призвал поддержать кандидатуру Д. Яунишкиса потому, "что он сделал все дела, которые были поручены ему во время срока его полномочий".

"Я вижу такой большой прогресс и предлагаю разрешить ему дальше расти", – сказал оппозиционный консерватор Кестутис Масюлис.

Между тем, член Смешанной группы членов сейма Повилас Урбшис отметил, что назначение Д. Яунишкиса на второй срок связано с желанием политиков иметь большее влияние на разведывательное ведомство.

"Он (Д. Яунишкис – BNS) должен уяснить, что, служение государству, не является служением одному лицу",– сказал депутат.

Член фракции правящих "аграриев" Наглис Путейкис утверждал, что нельзя оправдать слежку за таким большим числом людей, которую осуществляет ДГБ.

"Она не отвечает стандартам западной демократии", – сказал политик.

Ранее глава ДГБ упоминал, что в 2019 году "были проверены" около 80 тыс. лиц, о которых департамент представил свои выводы.

Президент выдвинул кандидатуру Д. Яунишкиса на минувшей неделе, как только КНБО сейма утвердил вывод по ситуации в департаменте.

Проверив предоставленные информатором данные, комитет заявил, что ДГБ действовал законно при проверке окружения кандидатов в президенты, однако призвал его отказаться от устных поручений по проверке лиц.

Комитет проверял данные, предоставленные сотрудником ДГБ в прошлом году о том, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.

В представленном информатором списке лиц, о которых ДГБ собирал информацию, указано более 60 фамилий, среди них есть много известных людей из сфер бизнеса, культуры, развлечений.

КНБО, который провел расследование по этому заявлению, констатировал, что ДГБ действовал законно, когда проверял окружение кандидатов, однако предложил изменить порядок работы и отказаться от устных поручений о проверке лиц.

Сотрудник разведки, получивший статус информатора, считает, что такими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политического нейтралитета. В. Бакас считает, что представленные данные свидетельствуют о том, что ДГБ мог вмешиваться в политические процессы.

Глава ДГБ утверждал, что людей проверяли в рамках законов, а посторонним лицам информация не предоставлялась.

Во время второго срока глава ДГБ Яунишкис обещает улучшать внутреннюю коммуникацию ДГБ

После того, как сейм утвердил его на второй срок в должности директора Департамента Госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис говорит, что будет улучшать внутреннюю коммуникацию в ведомстве и больше объяснять политикам, чем занимается разведка.

"Я считаю, что нужно улучшать внутреннюю коммуникацию во избежание таких недоразумений, которое, на мой взгляд, является больше недоразумением, чем реальной информацией, чтобы не дать основания для превращения этого просто в политиканство", - сказал Д. Яунишкис журналистам в сейме.

Он назвал недоразумением передачу высокопоставленным сотрудником разведки бывшему председателю парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутасу Бакасу информации о сборе данных в ДГБ о людях из окружения бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.

Информатор и В. Бакас назвали такой сбор информации незаконным.

КНБО после расследования на прошлой неделе констатировал, что ДГБ действовал законно, проверяя окружение кандидатов в президенты, однако предложил изменить порядок работы и отказаться от устных поручений по проверке лиц.

Д. Яунишкис сказал, что за первый срок полномочий удалось сделать менее половины необходимой работы.

"Я бы сказал, что сделано около 40%. Я считаю, что в эти последующие годы при поддержке правительства и сейма, согласовании с КНБО эти изменения будут продолжаться. Мы будем двигаться вперёд и повышать качество, укреплять связь с обществом", - сказал он.

Глава ДГБ упомянул, что важно продолжать перевод разведывательного ведомства в цифровой формат, наращивать кибернетические мощности.

Он также обещал заниматься разъяснением того, что такое разведка и как она действует.

"Видимо, в ближайшее время этим и займёмся, чем она (разведка - ред.) отличается от криминальной разведки, и как мы выполняем свою функцию", - сказал глава ДГБ.

"Сегодня много дискутировали о том, что такое проверка и что такое сбор информации. Это разные вещи. Собирать информацию - значит, предпринимать в отношении лиц определённые действия, такие, как слежка, прослушивание и др. Это, я бы сказал, самое большое ущемление прав человека. Проверка информации - значит, что проверяется, есть какие-нибудь записи или нет, в нашей базе данных", - объяснил он.

Впервые Д. Яунишикис был назначен главой ДГБ 13 апреля 2015 года.

По закону, директора ДГБ назначает и увольняет президент с одобрения сейма.